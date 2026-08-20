محاكم دبي تحصد ذهبية وفضية في جوائز الأعمال الدولية 2026

حققت محاكم دبي إنجازاً دولياً جديداً بحصولها على جائزتين ضمن الدورة الـ 23 من جوائز الأعمال الدولية Stevie Awards 2026، وفق النتائج النهائية المعلنة، بما يجمع بين التميز في بناء فرق العمل والابتكار في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن المجال القضائي.

وحصد عبدالله أحمد الريس الجائزة الذهبية ضمن فئة «باني فريق العام»، التي تُعنى بتكريم الأفراد المتميزين في بناء فرق عمل مترابطة وعالية الأداء، وتعزيز التعاون والروح الجماعية وتحقيق الأهداف المشتركة.

ويجسد التتويج أهمية الاستثمار في الكفاءات المؤسسية، ودور القيادات والكوادر في بناء فرق قادرة على العمل بروح واحدة، وتطوير بيئة عمل قائمة على التعاون والتكامل، بما يدعم كفاءة الأداء واستدامة التطوير المؤسسي.

كما فازت منصة الأحكام الذكية والمبادئ القانونية بالجائزة الفضية ضمن فئة «الحلول القضائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي»، بما يعكس توجه محاكم دبي نحو الاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير الحلول المرتبطة بالعمل القضائي، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي والابتكار في المنظومة القضائية.

ويأتي الفوز بالجائزتين ليجمع بين بعدين رئيسيين في مسيرة التطوير بمحاكم دبي؛ أولهما تنمية القدرات البشرية وبناء فرق العمل الفاعلة، وثانيهما توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير الحلول القضائية، بما يدعم توجه الدائرة نحو ترسيخ التميز المؤسسي ومواصلة تطوير منظومة عمل أكثر كفاءة ومرونة واستعداداً للمستقبل.