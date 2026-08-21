«الرقابة المالية»: تصنيف شرطة دبي «متوافقة بشكل عام»

أعلن جهاز الرقابة المالية بدبي نتائج التقييم الخارجي لجودة وظيفة التدقيق الداخلي في القيادة العامة لشرطة دبي، والذي أسفر عن حصولها على تصنيف «متوافقة بشكل عام»، بما يعكس مستوى متقدماً من الالتزام بالمعايير العالمية للتدقيق الداخلي، وتوافقها مع أفضل الممارسات المهنية.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود جهاز الرقابة المالية بدبي الرامية إلى دعم الجهات الخاضعة لرقابته في تعزيز فعالية وظائف التدقيق الداخلي والارتقاء بممارساتها المهنية، من خلال تنفيذ تقييمات جودة خارجية مستقلة تسهم في توفير رؤية موضوعية حول مستوى الالتزام بالمعايير المهنية وتحديد فرص التطوير والتحسين المستمر.

وقال عامر القرقاوي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في جهاز الرقابة المالية بدبي: إن حصول وظيفة التدقيق الداخلي في القيادة العامة لشرطة دبي على تصنيف «متوافقة بشكل عام» يعد مؤشراً على نضج ممارسات التدقيق الداخلي وفاعلية تطبيق المعايير المهنية الدولية.

ويجسد الاهتمام المستمر بتعزيز دور التدقيق الداخلي كشريك استراتيجي في دعم الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي واستدامة التطوير والتحسين.

وأضاف القرقاوي: يواصل جهاز الرقابة المالية بدبي تقديم خدمات تقييم الجودة الخارجي للجهات الخاضعة لرقابته، انطلاقاً من دوره في دعم التطوير المستمر لوظائف التدقيق الداخلي وتمكينها من تبني أفضل الممارسات المهنية، بما يعزز من كفاءة منظومات الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر ويسهم في ترسيخ ثقافة التميز والشفافية في العمل الحكومي.

وأكد العقيد الدكتور خبير مشعل الزرعوني، مدير مكتب التدقيق الداخلي في شرطة دبي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على تطبيق أفضل المعايير العالمية للتدقيق الداخلي، وتوافقها مع أفضل الممارسات المهنية.

مشيداً بالتعاون المستمر مع جهاز الرقابة المالية بدبي في الارتقاء بجودة وفاعلية أعمال التدقيق الداخلي، والعمل على تقييم وتطوير منهجيات العمل ومواءمتها مع أفضل المعايير والممارسات العالمية، والالتزام بها بدقة ومهنية وكفاءة عالية تعكس التوجهات الحكومية في دعم الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر.