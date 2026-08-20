جائزة محمد بن راشد للمياه.. بوابة دبي إلى مستقبل أكثر استدامة

واصلت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، التي تشرف عليها مؤسسة «سقيا الإمارات» تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ترسيخ مكانة دبي منصة عالمية للابتكار في مجال المياه والعمل الإنساني من خلال استقطاب الابتكارات النوعية في مجالات إنتاج المياه وتحليتها وتنقيتها باستخدام مصادر الطاقة المتجددة بما يدعم الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة تحديات شحّ المياه.

وتكتسب الدورة الـ5 من الجائزة أهمية متزايدة في ظل التحديات العالمية المتسارعة المرتبطة بالأمن المائي، والحاجة المتزايدة إلى حلول مبتكرة ومستدامة تسهم في تحسين الوصول إلى المياه الآمنة، وتعزز قدرة المجتمعات على مواجهة آثار شح المياه والتغير المناخي.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة مليون دولار، موزعة على 4 فئات رئيسية تشمل: جائزة المشاريع المبتكرة، جائزة الابتكار في البحث والتطوير، جائزة الابتكارات الفردية، وجائزة الحلول المبتكرة للأزمات. وتستقبل الجائزة طلبات المشاركة في دورتها الخامسة حتى 30 سبتمبر 2026.

سعيد الطاير: تحويل العمل الإنساني إلى منظومة مستدامة

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سقيا الإمارات: نستلهم في «سقيا الإمارات» رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحويل العمل الإنساني إلى منظومة مستدامة قائمة على الأثر والابتكار والشراكات العالمية.

وتمثل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه إحدى المبادرات النوعية التي تجسد هذا النهج من خلال تحفيز البحث والتطوير وتوظيف التقنيات الحديثة والطاقة المتجددة لدعم تطوير حلول عملية ومستدامة لمواجهة أزمة المياه العالمية.