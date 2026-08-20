«إسلامية دبي» تشارك في «ديهاد» 24 الجاري

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مشاركتها راعياً سنوياً في الدورة الـ22 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «العمل الإنساني في مرحلة تحوّل: رسم مستقبل العمل الإنساني».

وتستعرض الدائرة خلال مشاركتها منظومة متكاملة لحوكمة العمل الخيري، وتعزيز شفافية التبرعات، وترسيخ ثقة المجتمع، من خلال عدد من المبادرات والمشروعات التي تسلط الضوء على تنظيم العمل الخيري وضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها عبر القنوات المعتمدة.

وتركز مشاركة الدائرة على التعريف بشعار «مُصَرَّح»، باعتباره العلامة الرسمية المعتمدة للفعاليات والأنشطة الخيرية الحاصلة على التصاريح اللازمة في إمارة دبي، بما يتيح لأفراد المجتمع التحقق من قانونية الحملات والجهات المنظمة قبل التبرع، ويدعم ثقافة العطاء الآمن والمسؤول ويحفظ حقوق المتبرعين والمستفيدين.

وقال محمد مصبح ضاحي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري بالدائرة، إن مشاركة الدائرة ورعايتها السنوية لمعرض «ديهاد» تأتي في إطار دورها في دعم منظومة العمل الإنساني وتعزيز حضور الجهات والمؤسسات العاملة في المجال الخيري.