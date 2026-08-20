تكريم المتميزين في إدارة عمليات شرطة دبي

كرّم اللواء حارب الشامسي، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي، الإدارات الفرعية والموظفين المتميزين في الإدارة العامة للعمليات.

وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور العميد مصبح سعيد بن حثبور الغفلي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد تركي عبدالرحمن عبدالله بن فارس، مدير الإدارة العامة للعمليات، والعميد محمد عبدالله المهيري، نائب مدير الإدارة العامة للعمليات لشؤون العمليات.

وثمّن اللواء حارب الشامسي الدور الكبير الذي يؤديه الموظفون في الإدارة العامة للعمليات بمختلف تخصصاتهم، ما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي وتعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع وتقديم أفضل الخدمات المرورية لهم.

وقال اللواء الشامسي إن التكريم جاء تقديراً لجهودهم في تعزيز الأمن والأمان وإخلاصهم في العمل، من خلال التزامهم بالمسؤولية تجاه أفراد المجتمع بخدمتهم وتعزيز نسبة الشعور بالأمان لديهم، حاثاً المُكرمين على مواصلة الجهد والعطاء في العمل.

والتميز في أداء واجبهم، مُضيفاً أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تحفيز وتثمين جهود أفرادها العاملين على تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع.

وفي ختام التكريم شكر اللواء الشامسي المكرمين على تميزهم في أداء مهامهم، مؤكداً أن شرطة دبي تميزت بتميز الموظفين المتميزين وإخلاصهم وولائهم للعمل، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

وعبّر المكرمون عن سعادتهم بهذا التكريم، مؤكدين أن الوفاء والإخلاص في العمل واجب وطني ومسؤولية تقع على عاتق أي موظف لتعزيز الأمن والأمان، ودعم مسيرة شرطة دبي المتميزة.