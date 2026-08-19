محمد بن راشد في اليوم العالمي للعمل الإنساني: الإمارات صانعة أمل وحياة

أكّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أنّ الإمارات اختارت عبر تاريخها وقيمها، ومنذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه، أن تكون في الجهة الصحيحة من العمل الإنساني، وأنها ستبقى بإذن الله ذات أثر وصانعة أمل وحياة.

وقال سموّه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "x": "علمتني الحياة.. في ميزان الإنسانية... لا يقاس الحضور بارتفاع الصوت.. بل بعمق الأثر.. لا يقاس الحضور بمن يتحدث عن آلام البشر.. بل بمن يخففها... لا يقاس بالحضور في عناوين الصحف... بل بالحضور في حياة الناس".

وأضاف سموه: "علمتني الحياة بأن الإنسانية لا تحتاج لمن يتحدث باسمها... بل بمن يعمل من أجلها".

وختم سموه: "الإمارات اختارت عبر تاريخها... وقيمها... ومنذ تأسيسها عبر زايد الخير وإخوانه أن تكون في الجهة الصحيحة من العمل الإنساني.. وستبقى بإذن الله ذات أثر... وصانعة أمل وحياة".