«إقامة دبي» تشارك في النسخة الثالثةمن مبادرة «ثلاجة الفريج»

تواصل الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي (إقامة دبي)، ترسيخ نهجها الإنساني ومساهمتها الفاعلة في المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة، من خلال مشاركتها في النسخة الثالثة من مبادرة «ثلاجة الفريج»، التي تنظمها مؤسسة «فرجان دبي»، بدعم من مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية».

وبالتعاون مع مؤسسة سقيا الإمارات، وبنك الإمارات للطعام، لتوزيع مليوني عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات للقوى العاملة في مواقع عملهم خلال أشهر الصيف، للتخفيف من آثار ارتفاع درجات الحرارة، ودعم قيم التكاتف والتراحم لمجتمع دبي.

وتهدف المبادرة إلى الوصول لأكبر شريحة ممكنة من العاملين في قطاع النظافة والإنشاءات، وسائقي توصيل الطلبات، والعاملين في الزراعة وصيانة الشوارع والطرق، عبر سيارات مبردة تجوب عدداً من المواقع في الإمارة ذات الكثافة العمالية، لتوفير المرطبات الباردة لهم، بما يدعم توفير بيئة عمل آمنة، ويعزز جهود الوقاية من الإجهاد والجفاف وجميع المخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.

وأسهمت مشاركة الإدارة في الوصول إلى 4 مواقع مختلفة في أنحاء إمارة دبي، وتوزيع أكثر من 58 ألف عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات، بمشاركة 70 متطوعاً من موظفي الإدارة في التوزيع الميداني، بإجمالي 280 ساعة تطوعية، إلى جانب 6 متطوعين من «فرجان دبي»، حيث استفاد من المبادرة أكثر من 18 ألف شخص.

وجسد متطوعو الإدارة من خلال مشاركتهم روح العمل التطوعي والتعاون المجتمعي، في مبادرة حملت رسائل التقدير والامتنان لفئة القوى العاملة، لجهودهم المتواصلة ودورهم الحيوي في دعم مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها الإمارة.

وأكد اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الهوية وشؤون الأجانب – دبي، أن المشاركة في مبادرة «ثلاجة الفريج» تعكس التزام إقامة دبي بترجمة قيم العطاء إلى ممارسات واقعية تلامس حياة أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن هذه المبادرات الإنسانية تعد امتداداً لمسؤوليتها المجتمعية، التي تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وتشكل جزءاً أصيلاً من ثقافة العمل المؤسسي في الإدارة.

وأضاف: في إقامة دبي نؤمن بأن قيمة العمل الحكومي لا تقاس بما يقدمه من خدمات فحسب، بل أيضاً بما يتركه من أثر إنساني في المجتمع، ومبادرة «ثلاجة الفريج» تجسد هذا المفهوم من خلال لفتة بسيطة في شكلها، كبيرة في أثرها، تعبر عن تقديرنا لفئة القوى العاملة الذين يواصلون أداء مهامهم في مختلف الظروف لبناء المدينة والحفاظ على مظهرها وازدهارها، وتدخل البهجة والسعادة إلى قلوبهم.

من جانبها، أكدت علياء الشملان، مدير فرجان دبي، أن النجاحات المتواصلة التي تحققها مبادرة «ثلاجة الفريج» تأتي ثمرة للتعاون الوثيق بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات المجتمعية، وهو ما أسهم في توسيع نطاق المبادرة عاماً بعد عام، وضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من الفئات المستفيدة، لا سيما القوى العاملة التي تواصل أداء مهامها الميدانية في مختلف أنحاء إمارة دبي.

وأشادت بالدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، باعتبارها شريكاً فاعلاً في المبادرة، من خلال دعمها المستمر ومشاركة موظفيها ومتطوعيها في تنفيذ عمليات التوزيع الميداني، بما يعكس التزامها الراسخ بقيم المسؤولية المجتمعية والعمل الإنساني، ويسهم في تعزيز الأثر الإيجابي للمبادرة وترسيخ ثقافة العطاء في المجتمع.