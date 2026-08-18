"إقامة دبي" تشارك في النسخة الثالثة من مبادرة "ثلاجة الفريج"

شاركت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي "إقامة دبي" في النسخة الثالثة من مبادرة "ثلاجة الفريج"، التي تنظمها مؤسسة "فرجان دبي"، بدعم من مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وبالتعاون مع مؤسسة سقيا الإمارات وبنك الإمارات للطعام، بهدف توزيع المياه الباردة والعصائر والمثلجات على القوى العاملة في مواقع عملهم خلال أشهر الصيف.

وأسهمت مشاركة "إقامة دبي" في الوصول إلى أربعة مواقع مختلفة في إمارة دبي، وتوزيع أكثر من 58 ألف عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات، بمشاركة 70 متطوعاً من موظفي الإدارة، بإجمالي 280 ساعة تطوعية، إلى جانب 6 متطوعين من "فرجان دبي"، فيما استفاد من المبادرة أكثر من 18 ألف شخص.

وتستهدف المبادرة الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من العاملين في قطاعات النظافة والإنشاءات، وسائقي توصيل الطلبات، والعاملين في الزراعة وصيانة الشوارع والطرق، من خلال سيارات مبردة تجوب عدداً من المواقع ذات الكثافة العمالية في الإمارة، لتوفير المرطبات الباردة والتخفيف من آثار ارتفاع درجات الحرارة، ودعم جهود الوقاية من الإجهاد والجفاف والمخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.

وأكد اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الهوية وشؤون الأجانب - دبي، أن مشاركة "إقامة دبي" في مبادرة "ثلاجة الفريج" تعكس التزام الإدارة بترجمة قيم العطاء إلى ممارسات واقعية تلامس حياة أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن المبادرات الإنسانية تمثل امتداداً لمسؤوليتها المجتمعية، وتضع الإنسان في صميم أولوياتها، وتشكل جزءاً من ثقافة العمل المؤسسي فيها.

وقال إن قيمة العمل الحكومي لا تقاس بما يقدمه من خدمات فحسب، وإنما أيضاً بما يتركه من أثر إنساني في المجتمع، موضحاً أن مبادرة "ثلاجة الفريج" تجسد هذا المفهوم من خلال تقديم لفتة تعبر عن التقدير لفئة القوى العاملة التي تواصل أداء مهامها في مختلف الظروف، وتسهم في دعم مسيرة التنمية والبناء والحفاظ على مظهر الإمارة وازدهارها.

من جانبها، أكدت علياء الشملان، مدير "فرجان دبي"، أن النجاحات المتواصلة التي تحققها مبادرة "ثلاجة الفريج" تأتي ثمرة للتعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات المجتمعية، بما أسهم في توسيع نطاق المبادرة عاماً بعد عام، وضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، لا سيما القوى العاملة التي تؤدي مهامها الميدانية في مختلف أنحاء إمارة دبي، مشيدة بدور الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، باعتبارها شريكاً فاعلاً في المبادرة.