«كهرباء دبي» تعزز شراكاتها الاستراتيجية للاستدامة

«مبنى الشراع» أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً من شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» برئاسة حميد عبدالله الشمري، رئيس مجلس إدارة الشركة، ضم الدكتور بخيت الكثيري، عضو مجلس الإدارة، وعبدالله بن كلبان، العضو المنتدب للشركة، وسيف القبيسي، عضو مجلس الإدارة.

وذلك في مبنى الشراع، المقر الرئيسي الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي في منطقة الجداف، ويصنف كأعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص هيئة كهرباء ومياه دبي على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات الوطنية، ودعم مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات.

واستعرض معالي الطاير خلال جولة في معرض مبنى الشراع تاريخ الهيئة وأبرز إنجازاتها ومشاريعها الاستراتيجية ومؤشرات الأداء العالمية التي تتصدرها، ما يعكس ريادة دبي في مجالات الطاقة والمياه والاستدامة.

وتجول وفد شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» في أرجاء المبنى، الذي يجسد مفهوماً مبتكراً للمباني المستدامة، قائماً على دمج الحلول الذكية ضمن منظومة إدراكية متكاملة تفكر وتستشعر وتتفاعل، ما جعله الأذكى بين المباني الحكومية عالمياً، عبر توظيف تقنيات إنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي.