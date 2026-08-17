128 مليون مشاهدة لحملات التوعية الأمنية لشرطة دبي

عبدالله المري: تسريع وتيرة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف العمليات

اطلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على الإنجازات النوعية والمؤشرات الاستراتيجية التي حققتها الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والتي أسهمت في تعزيز التواصل الإعلامي والمجتمعي ونشر الوعي الأمني، وترسيخ الهوية المؤسسية على مستوى إمارة دبي.

جاء ذلك خلال تفقد معاليه الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، يرافقه اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري.

واللواء الدكتور طارق تهلك، مساعد القائد العام لشؤون الدعم اللوجستي وإسعاد المجتمع، والعميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع.

منهجية متقدمة

واطلع معاليه على نتائج إدارة التوعية الأمنية، التي اعتمدت منهجية متقدمة في تصميم حملات التوعية بالاستناد إلى تحليل البيانات وتحديد الاحتياجات الأمنية.

حيث نفذت خلال عام 2025، 41 حملة توعية، منها 13 حملة استراتيجية وموسمية و28 حملة توعية سريعة، بالتعاون مع أكثر من 60 جهة داعمة لنشر رسائل التوعية، فيما تجاوزت مشاهدات التواصل الاجتماعي 128 مليون مشاهدة عبر مختلف المنصات الرقمية، وبلغت نسبة وعي الجمهور بالحملات 94.7 %، الأمر الذي انعكس إيجاباً على رفع الوعي الأمني لدى أفراد المجتمع.

كما اطلع على نتائج الحملات الرئيسة، وفي مقدمتها حملة «أمنكم سعادتنا»، التي أسهمت في رفع مؤشر الشعور بالأمان لدى أفراد المجتمع من 99 % في عام 2024 إلى 99.9 % في عام 2025، وذلك من خلال نشر رسائلها عبر 5087 شاشة صراف آلي، و300 شاشة داخل المراكز التجارية، و188 شاشة في دور السينما.

إضافة إلى 1131 شاشة داخلية في مرافق شرطة دبي، و33 شاشة لمراكز الشرطة الذكية «SPS»، ومشاركة 2702 متطوع في النزول الميداني. واستعرضت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع نتائج حملة «كن واعياً للاحتيال»، إلى جانب حملة «ساعد بوعي» الخاصة بتوعية أفراد المجتمع من مظاهر التسول والمتسولين.

واطلع معالي الفريق المري كذلك على إنجازات إدارة الهوية المؤسسية والمعارض، التي حققت 100 % من مستهدفات مؤشرات الأداء، ونفذت عدداً من المشاريع التطويرية. كما حققت الإدارة نتائج متميزة من خلال تنفيذ 83 حملة تسويقية خلال عام 2025، ساهمت في رفع نسب الوصول والتفاعل مع الخدمات الأمنية.

مؤشرات الأداء

كما اطلع معالي الفريق المري على مؤشرات الأداء التي حققتها إدارة الإعلام الأمني خلال عام 2025، والتي شملت إنتاج 18 ألفاً و579 مادة إعلامية تتضمن أخباراً صحفية ومواد مترجمة وإصدارات لمجلة الأمن وخالد وsafety & security والقمة الشرطية، إضافة إلى حلقات بودكاست، ومداخلات إذاعية، إلى جانب استقبال والرد على 20 ألفاً و830 استفساراً من المتابعين.

مشروع الرصد

واستمع معاليه إلى شرح حول مشروع الرصد الإعلامي الرقمي، الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأدوات التحليل الذكية لرصد المحتوى الإعلامي بصورة استباقية، حيث أعدت الإدارة 235 تقريراً استباقياً دعمت متخذي القرار في مختلف القطاعات.

كما استمع معاليه إلى شرح حول جهود إدارة العلاقات المجتمعية في بناء وتطوير الشراكات المؤسسية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، ودورها في تعزيز التعاون المؤسسي.

واطلع معالي الفريق عبدالله المري على منظومة المسؤولية المجتمعية والتطوع، حيث بلغ عدد الساعات التطوعية 278 ألفاً و533 ساعة خلال عام 2025. واستعرض نتائج التطوع المجتمعي الخارجي خلال عام 2025، والتي حققت قفزة نوعية، حيث بلغت 79 ألفاً و630 ساعة تطوعية.

متحف شرطة دبي

واستمع الفريق عبدالله المري إلى جهود الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في تطوير متحف شرطة دبي.

وأشاد معالي الفريق عبدالله خليفة المري بالنتائج المتميزة التي حققتها الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، مؤكداً أن الأرقام والمؤشرات تعكس مستوى الاحترافية والتكامل بين الإدارات.

وأكد معاليه ضرورة الاستمرار في هذا النهج التطويري، وتسريع وتيرة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف العمليات الإعلامية والتوعية والتسويقية والإدارية، والاستفادة من الحلول الذكية في تحليل البيانات وصناعة المحتوى واتخاذ القرار، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الجاهزية المستقبلية.