وزارة الداخلية تطلق مبادرتها "يوم بلا حوادث" لتعزيز السلامة المرورية

أعلنت وزارة الداخلية مُمثلة بمجلس المرور الاتحادي، وبالتنسيق مع القيادات الشرطية بالدولة، عن مبادرتها المرورية السنوية "يوم بلا حوادث" لتتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد الذي يصادف 31 أغسطس الجاري، وذلك لتعزيز التوعية حول مفاهيم السلامة والوقاية والحماية المرورية لمستخدمي الطريق، وترسيخ الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور لدى مختلف فئات المجتمع وذلك بهدف مكافأة الملتزمين بالتعهد وعدم مخالفة قوانين السير والمرور.

وأكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، رئيس مبادرة "يوم بلا حوادث" إن المبادرة تأتي ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الشاملة لتعزيز الأمن والسلامة على الطرق، وتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية واصفا ذلك بأنه مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون السائقين والمشاة ومستخدمي الطريق، للوصول إلى بيئة مرورية أكثر أمناً وخالية من الحوادث.

وأوضح أن التسجيل للمشاركة في المبادرة ينطلق غدا عبر حساب وزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي "MOIUAE"، داعياً مستخدمي الطريق إلى التسجيل والتوقيع على التعهد الخاص بالمبادرة، والالتزام بالشروط والاشتراطات المعتمدة.

وأشار إلى أن المبادرة تقدم مكافأة للسائقين الملتزمين تتمثل في خصم أربع نقاط مرورية، وفقاً للشروط المعتمدة، موضحاً أن الاستفادة من الخصم تتطلب التسجيل والتوقيع على التعهد الخاص بالمبادرة، والالتزام بجميع اشتراطات المبادرة.

ونوه رئيس مبادرة "يوم بلاحوادث" إلى أهمية التزام السائقين وأولياء الأمور بقوانين وأنظمة السير والمرور، خصوصاً مع بداية العام الدراسي وما تشهده الطرق والمناطق المحيطة بالمدارس من حركة مرورية نشطة، داعياً الجميع إلى التحلي بالصبر والمسؤولية والتعاون، بما يسهم في توفير بيئة مرورية آمنة للجميع.

وأوضح أن المبادرة تركز على توعية السائقين بمجموعة من السلوكيات والاشتراطات الأساسية للسلامة المرورية، وفي مقدمتها التأكد من سلامة المركبة وجاهزيتها قبل الانطلاق، والالتزام بالسرعات المحددة، لاسيما في الشوارع والمناطق المحيطة بالمدارس، وعدم الانشغال بغير الطريق أو استخدام الهاتف المتحرك أثناء القيادة، والالتزام بخطوط السير، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وإعطاء الأولوية للمشاة عند عبور الطريق، وغيرها من القواعد التي تسهم في الحد من الحوادث والمحافظة على سلامة الجميع.

وأشاد العميد جمعة بن سويدان بالمستوى المتميز من الالتزام والوعي المروري الذي أظهره مستخدمو الطريق خلال الأعوام السابقة، مثمناً حرص السائقين وأفراد المجتمع على التفاعل الإيجابي مع المبادرة والتقيد بقواعد السير والمرور.

ودعا العميد جمعة بن سويدان جميع مستخدمي الطريق إلى جعل يوم 31 أغسطس نموذجاً للالتزام والسلوك المروري المسؤول، مؤكداً أن نجاح "يوم بلا حوادث" لا يقتصر على يوم واحد، وإنما يتمثل في السلوكيات الإيجابية التي تجعل من المبادرة ثقافة وممارسة يومية تسهم في حماية الأرواح وجعل الطرق أكثر أمناً وسلامة للجميع.