تأهيل مسؤولي حراس الأمن للتعامل مع المشكلات المرورية

نظّمت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي ورشاً تدريبية استهدفت مسؤولي حراس الأمن في شركتي سيركو للأمن وجمعة الماجد، استفاد منها أكثر من 74 شخصاً، وذلك في إطار جهودها لتعزيز السلامة المرورية وتأهيل الكوادر المساندة للتعامل مع التحديات المرورية وفق أسس علمية ومهنية.

وأكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن تنظيم هذه الورش يأتي انطلاقاً من حرص شرطة دبي على تعزيز الشراكة مع مختلف المؤسسات، ورفع جاهزية مسؤولي حراس الأمن للتعامل مع المشكلات المرورية التي قد تواجههم في مقار عملهم، وتمكينهم من اتخاذ الإجراءات المناسبة في الحالات البسيطة، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية والارتقاء بمستويات السلامة.

وأوضح أن الورش التدريبية، التي قدمها الرائد سعد أحمد السبهان، مدير إدارة المعهد المروري، والوكيل أول أحمد محمد خلف، ركزت على تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع الحوادث المرورية البسيطة.

والتعريف بأنواع الحوادث التي قد تقع داخل المنشآت، وآليات تخطيط الحوادث وإعداد تقاريرها باستخدام التطبيق الذكي لشرطة دبي «كلنا شرطة»، إلى جانب التعريف بالعلامات والإرشادات المرورية، وأنواع التصاريح الخاصة بأصحاب الهمم.