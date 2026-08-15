«إسلامية دبي» تطلق دورة للإناث لاستثمار أوقات الإجازة الصيفية

نظّمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي الدورة المكثفة الصيفية للإناث 2026 تحت شعار «صيف الآداب والأذكار».

وتسعى الدورة إلى استثمار الإجازة الصيفية في بناء شخصية متوازنة، تجمع بين العلم النافع والقيم الأصيلة، من خلال ثلاثة مسارات رئيسة تشمل حفظ القرآن الكريم ومراجعته وفق مستويات تناسب مختلف الأعمار، وغرس الآداب الإسلامية عبر دراسة متن الأربعين النووية والأرجوزة الميئية، إلى جانب برنامج «حصاد الأذكار» الذي يجمع بين الجانب العلمي والتطبيقي لترسيخ الأذكار النبوية والاقتداء بالسنة المطهرة.

وتضمنت الدورة باقة من الورش التفاعلية والبرامج التربوية والمهارات الحياتية تحت شعار «قيمي تحميني»، بهدف تنمية المهارات الشخصية وتعزيز السلوك الإيجابي وبناء الثقة بالنفس لدى المشاركات.

وأقيمت فعاليات الدورة يومياً من 8:30 صباحاً حتى 12:00 ظهراً في عدد من مساجد دبي وحتا، بما يضمن وصول برامجها إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدات.

وأكد الدكتور عبدالله إبراهيم عبدالجبار محمد، مدير إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه بالإنابة، أن الدورة المكثفة الصيفية تمثل إحدى المبادرات النوعية التي تحرص الدائرة من خلالها على استثمار أوقات الفتيات والناشئة خلال الإجازة الصيفية بما يعود عليهن بالنفع العلمي والتربوي.

مشيراً إلى أن البرنامج جمع بين حفظ القرآن الكريم، وتعزيز الآداب الإسلامية والأذكار النبوية، وتنمية المهارات الحياتية، بما يسهم في بناء جيل معتز بقيمه وهويته الوطنية.

وأضاف أن هذه البرامج تجسد حرص الدائرة على توفير بيئات تعليمية جاذبة ومحفزة، تسهم في نشر الثقافة الإسلامية وترسيخ القيم الإيجابية، وتواكب توجهات القيادة الرشيدة في إعداد أجيال واعية ومتمسكة بثوابتها الدينية والوطنية، وقادرة على الإسهام الإيجابي في خدمة المجتمع.