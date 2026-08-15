«كهرباء دبي» تعزز رفاهية الموظفين بـ«صيف أسري ممتع»

انسجاماً مع «عام الأسرة» في دولة الإمارات العربية المتحدة، أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي حملة توعية وتفاعل بعنوان «صيف أسري ممتع» لتعريف موظفيها بأبرز المبادرات والفعاليات التي توفرها إمارة دبي لدعم استقرار الأسرة وتعزيز تماسكها، والإسهام في تحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «انطلاقاً من إيماننا بأن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع المتعاضد والمزدهر، نولي أهمية بالغة لغرس قيم التعاون والتواصل والتآلف التي يتميز بها المجتمع الإماراتي النبيل.

وندعم مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، والجهود الرامية إلى جعل دبي من أفضل المدن عالمياً في جودة الحياة والتماسك المجتمعي.

وفي إطار مسؤوليتنا المجتمعية، نحرص على المساهمة في استدامة مبادئ المسؤولية الأسرية، ونقلها إلى الأجيال القادمة، وتمكين الموظفين وجميع أفراد المجتمع من قضاء وقت نوعي يوطد الروابط الأسرية والاجتماعية بين مختلف الأجيال».

وضمن حملتها «صيف أسري ممتع»، نشرت الهيئة عبر قنواتها الداخلية محتوى توعية وترفيه متنوعاً، سلط الضوء على أبرز الأنشطة والفعاليات الصيفية في دبي، وقدم مجموعة من النصائح العملية التي تساعد الأسر على قضاء إجازة صيفية ممتعة وآمنة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

كما اشتملت الحملة على إرشادات حول دليل السفر للأسرة، ودليل المسافر الذكي، ودليل الرحلات الآمنة، إلى جانب مسابقة تفاعلية هدفت إلى تشجيع الموظفين على المشاركة، وتعزيز تفاعلهم مع محتوى الحملة.