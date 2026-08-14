محمد بن راشد: افعل الصواب.. دعهم يتحدثون

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن التفكير المختلف وبناء ما لم يألفه الناس يستدعي بطبيعته نقداً ممن يفتقرون إلى بُعد النظر، داعياً سموه إلى المضي في الصواب دون الانشغال بما يُقال.

وقال سموه في تدوينة له: «علّمتني الحياة أن التفكير بطريقة مختلفة، أو بناء شيء لم يعتد عليه الناس أو لا يفهمه الناس في وقته يجلب النقد من أصحاب النظرة الضيقة وممن لا يملكون البصيرة لرؤية المستقبل».

وأضاف سموه أن «طبيعة العمل العام أنه يجلب النقد.. ولا بد أن تتحمل، افعل الصواب.. دعهم يتحدثون»، مشيراً سموه إلى أن السعي وراء الرضا التام من الجميع يعني الامتناع عن الفعل أصلاً، إذ قال سموه: «أما إذا أردت رضا الناس الكامل فلا تقل شيئاً.. ولا تفعل شيئاً.. ولا تكن شيئاً».