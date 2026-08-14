"كهرباء دبي" تطلق حملة "صيف أسري ممتع"

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي، حملة توعوية وتفاعلية بعنوان "صيف أسري ممتع"، لتعريف موظفيها بأبرز المبادرات والفعاليات التي توفرها إمارة دبي لدعم استقرار الأسرة وتعزيز تماسكها، والإسهام في تحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية ، وذلك انسجاماً مع "عام الأسرة" في الدولة .

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن الهيئة تولي أهمية بالغة لغرس قيم التعاون والتواصل والتآلف التي يتميز بها المجتمع الإماراتي النبيل، ودعم مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33"، والجهود الرامية إلى جعل دبي من أفضل المدن عالمياً في جودة الحياة والتماسك المجتمعي، مشيراً إلى حرص الهيئة على المساهمة في استدامة مبادئ المسؤولية الأسرية، ونقلها إلى الأجيال القادمة.

ونشرت الهيئة، ضمن حملتها "صيف أسري ممتع"، عبر قنواتها الداخلية محتوىً توعوياً وترفيهياً متنوعاً، سلط الضوء على أبرز الأنشطة والفعاليات الصيفية في دبي، وقدّم مجموعة من النصائح العملية التي تساعد الأسر على قضاء إجازة صيفية ممتعة وآمنة داخل الدولة، إضافة إلى إرشادات حول دليل السفر للأسرة، ودليل المسافر الذكي، ودليل الرحلات الآمنة، بجانب مسابقة تفاعلية.







