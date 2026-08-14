«كهرباء دبي» تؤهل دفعة جديدة من الكفاءات الوطنية

اختتمت هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة الخامسة من برنامج «بناء قدرات خبراء التميز والتقييم» الداخلي الهادف إلى إعداد وتأهيل كفاءات وطنية ليصبحوا مقيّمين داخليين وخبراء تقييم وتميز قادرين على قيادة جهود التقييم المؤسسي والتحسين المستمر وفق أفضل الممارسات العالمية ومعايير برنامج دبي للتميز الحكومي.

واعتمدت الهيئة 21 من الكفاءات الإماراتية ضمن الدورة الخامسة من برنامجها الداخلي لبناء قدرات خبراء التميز، بما يعزز التزامها بتطوير المواهب الوطنية وإعداد قادة المستقبل، وبانضمام هذه الدفعة، ارتفع إجمالي عدد خبراء التميز المعتمدين من خلال البرنامج إلى 99 خبيراً منذ إطلاقه.

سعيد الطاير: التميز والإنجاز نهج مؤسسي وثقافة راسخة

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «في ظل القيادة الحكيمة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبح التميز والإنجاز ثقافة راسخة ونهجاً مؤسسياً يعزز الثقة في النموذج التنموي الإماراتي القائم على تمكين الكفاءات الوطنية.

وتكامل الأدوار، وترسيخ الجاهزية للمستقبل، ونعتز بالكوادر الإماراتية التي تقدم أنموذجاً مشرفاً للتميز في التخطيط والتنفيذ وتطوير الأداء الحكومي، ونحرص على تحفيزها والاستثمار فيها، لتعزيز الريادة العالمية للهيئة».

وأضاف معالي الطاير: «تسهم المستويات المتقدمة من النضج المؤسسي لدى قيادات الهيئة في مجال التقييم والتميز، والخبرات المتراكمة التي اكتسبتها قيادات الهيئة في هذا المجال، في توسيع آفاق وتعظيم فرص الاعتماد على الكفاءات الداخلية من أجل بناء القدرات المؤسسية وتطوير منظومة التقييم الذاتي، لضمان استمرارية واستدامة الأداء المتميز بسواعد أبناء الإمارات.

وقد قطعنا شوطاً كبيراً في الريادة والتميز على مستوى العالم، فقد حصدت الهيئة 502 جائزة مرموقة بين عامي 2015 و2025، منها 344 جائزة عالمية و82 جائزة إقليمية، و76 جائزة محلية، وفازت بلقب حامل «راية حمدان» عن عام 2025.

كما أن الهيئة تتصدر 13 مؤشر أداء رئيسي عالمياً في مجالات عملها. ويعكس تسجيل الهيئة أعلى النتائج قدرتها على ترجمة نهج دبي في العمل وتحقيق نتائج استثنائية في وقت قياسي بإتقان وتميز».

وليد بن سلمان

وقال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: «يركز برنامج «بناء قدرات خبراء التميز والتقييم» على صقل خبرات ومهارات قيادات الهيئة ممن يشغلون مناصب نائب الرئيس ومدير أول ومدير ومساعد مدير في مجال استخدام أدوات التقييم المؤسسي والتميز وإدارة الأداء والتحسين المستمر، وتعزيز دورهم في تطوير قطاعاتهم.

واستضافت أكاديمية الهيئة البرنامج على مدار أسبوعين، وشهدت انعقاد 53 جلسة متخصصة قدمها خبراء التميز من كوادر الهيئة إلى جانب عدد من قيادات الهيئة، إضافةً إلى يوم مخصص للتقييم العملي التجريبي».