«إقامة دبي» تعزز الوعي بمخاطر التعرض المباشر للشمس وتجري 8350 فحصاً

نفذت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي «إقامة دبي» مبادرة «صيف بلا مخاطر»، بالتعاون مع عدد من الشركاء، بهدف رفع مستوى الوعي بالمخاطر الصحية المرتبطة بالتعرض المباشر لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف، وتعزيز الممارسات الوقائية التي تسهم في حماية العاملين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم. وانطلقت المبادرة في 16 يونيو الماضي واستمرت على مدى عدة أسابيع، وشملت عدداً من المناطق التي تشهد كثافة في القوى العاملة في إمارة دبي، من بينها محيصنة، والمنخول، والجداف، والقصيص، والمرقبات، حيث نُفذت المبادرة في منطقة محيصنة على مرحلتين، بما أسهم في توسيع نطاق الوصول إلى القوى العاملة في مواقع مختلفة. وشملت المبادرة سلسلة من المحاضرات والجلسات التوعوية والفحوصات الصحية الميدانية، ركزت على التعريف بالمخاطر المرتبطة بالإجهاد الحراري والتعرض المباشر لأشعة الشمس، وأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والممارسات الصحية السليمة خلال ساعات العمل في الأجواء الحارة. وأسفرت المبادرة عن إجراء 8350 فحصاً صحياً ميدانياً، بمشاركة نحو 28 من الكوادر الطبية المتخصصة، إلى جانب تقديم الرسائل والإرشادات التوعوية بعدة لغات، بما يضمن وصول المعلومات الوقائية بصورة واضحة ومباشرة إلى الفئات المستهدفة. وأكد اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الهوية وشؤون الأجانب في دبي، ورئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، أن الاهتمام بصحة وسلامة العمال يمثل مسؤولية مجتمعية تتطلب تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الصحية، مشيراً إلى أن المبادرة تترجم هذا التكامل إلى إجراءات ميدانية تصل إلى العامل في موقعه وتضع الوقاية في صميم بيئة العمل. وأضاف: «سلامة العامل تبدأ بالوعي، وتتعزز بوصول الرعاية الوقائية إليه في موقع عمله. ومن هذا المنطلق، حرصنا من خلال مبادرة «صيف بلا مخاطر» على الجمع بين التوعية والفحص الصحي الميداني، بما يسهم في الحد من المخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، وتعزيز الممارسات التي تحافظ على صحة العامل وسلامته. ونثمّن تعاون شركائنا في إنجاح المبادرة وتوسيع نطاق أثرها، بما يعكس تكامل الجهود في توفير بيئة عمل أكثر أماناً وصحة واستدامة». ونُفذت المبادرة بالتعاون مع الأحواض الجافة العالمية – دبي (Drydocks World – Dubai)، ومجموعة جراند إنفينيتي للرعاية الصحية (Grand Infinity Healthcare Group)، وأستر دي إم للرعاية الصحية (Aster DM Healthcare)، في إطار شراكة تجمع الخبرات المؤسسية والطبية لدعم صحة القوى العاملة وتعزيز وصول الخدمات الوقائية والتوعوية إليها. وتأتي مبادرة «صيف بلا مخاطر» ضمن جهود إقامة دبي وشركائها الرامية إلى تعزيز جودة الحياة في بيئات العمل، وترسيخ الوعي الصحي والوقائي لدى القوى العاملة، وتحويل مفاهيم السلامة المهنية إلى ممارسات يومية تسهم في الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بفصل الصيف، وتدعم توفير بيئة عمل آمنة وصحية في مختلف مناطق إمارة دبي.