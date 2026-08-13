"كهرباء دبي" تعتمد 21 خبيراً جديداً ضمن "برنامج التميز"

اعتمدت هيئة كهرباء ومياه دبي، 21 من الكفاءات الإماراتية ضمن الدورة الخامسة من برنامج "بناء قدرات خبراء التميز والتقييم" الداخلي، ليرتفع إجمالي عدد خبراء التميز المعتمدين من خلال البرنامج إلى 99 خبيراً منذ إطلاقه.

واختتمت الهيئة الدورة الخامسة من البرنامج الهادف إلى إعداد وتأهيل كفاءات وطنية ليصبحوا مقيّمين داخليين وخبراء تقييم وتميز قادرين على قيادة جهود التقييم المؤسسي والتحسين المستمر وفق أفضل الممارسات العالمية ومعايير برنامج دبي للتميز الحكومي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إنه في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أصبح التميز والإنجاز ثقافة راسخة ونهجاً مؤسسياً يعزز الثقة في النموذج التنموي الإماراتي القائم على تمكين الكفاءات الوطنية، وتكامل الأدوار، وترسيخ الجاهزية للمستقبل، منوها بالكوادر الإماراتية التي تقدم أنموذجاً مشرفاً للتميز في التخطيط والتنفيذ وتطوير الأداء الحكومي.

وأضاف أن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً في الريادة والتميز على مستوى العالم، إذ حصدت 502 جائزة مرموقة بين عامي 2015 و2025، منها 344 جائزة عالمية و82 جائزة إقليمية، و76 جائزة محلية، وفازت بلقب حامل "راية حمدان" عن عام 2025، كما تتصدر 13 مؤشر أداء رئيسياً عالمياً في مجالات عملها.

من جانبه، قال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، إن برنامج "بناء قدرات خبراء التميز والتقييم" يركز على صقل خبرات ومهارات قيادات الهيئة ممن يشغلون مناصب نائب الرئيس ومدير أول ومدير ومساعد مدير في مجال استخدام أدوات التقييم المؤسسي والتميز وإدارة الأداء والتحسين المستمر، وتعزيز دورهم في تطوير قطاعاتهم، مشيراً إلى أن البرنامج استمر أسبوعين، وشهد انعقاد 53 جلسة متخصصة، إضافة إلى يوم مخصص للتقييم العملي التجريبي.



