دقيقتان .. زمن الرحلة من مركز دبي التجاري إلى شارع المستقبل

تفتتح هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم، جسراً بطول 500 متر، وسعة مسارين، يخدم الحركة المرورية القادمة من مركز دبي التجاري العالمي ومباني ون سنترال، باتجاه تقاطع شارع المستقبل مع شارع قصر زعبيل، يسهم في خفض زمن الرحلة من مركز دبي التجاري العالمي خلال الفعاليات الكبرى من 10 دقائق إلى دقيقتين.

ويُعد الجسر المنجز جزءاً من مشروع تطوير شارع المستقبل، الذي يمتد من تقاطعه مع شارع قصر زعبيل، حتى شارع المركز المالي، بتكلفة 633 مليون درهم، ويتضمن المشروع تنفيذ جسور وأنفاق بطول 2000 متر.

وزيادة عدد مسارات الشارع من 3 مسارات إلى 4 مسارات في كل اتجاه، ويسهم المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع بنسبة 33 %، حيث سيرتفع من 6600 مركبة في الساعة إلى 8800 مركبة في الساعة في الاتجاهين، وخفض زمن الرحلة من 13 دقيقة إلى 6 دقائق.

مشروع متكامل

مطر الطاير: رفع جاهزية المنطقة لمواكبة النمو الاقتصادي بما يعزز تنافسية دبي وجاذبيتها

وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: يأتي تنفيذ مشروع تطوير شارع المستقبل، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة، بمواصلة تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق ومنظومة النقل الجماعي المختلفة لاستيعاب احتياجات التطور العمراني والنمو السكاني، وتعزيز جودة الحياة.

ويُعد المشروع، جزءاً من مشروع متكامل يشمل أيضاً تطوير دوار المركز التجاري، الذي يشهد تقدماً متسارعاً في مراحل التنفيذ، وتجاوزت نسبة الإنجاز 85 %، حيث جرى افتتاح عدد من الجسور، وستفتتح الهيئة في نهاية أغسطس الجاري، جسراً يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع الشيخ راشد باتجاه شارع الثاني من ديسمبر، كما ستفتتح في أكتوبر المقبل الجسر الأخير من المشروع، الذي يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع المجلس باتجاه شارع الثاني من ديسمبر.

وأضاف: يكتسب مشروع تطوير شارع المستقبل أهمية استراتيجية، نظراً لوقوعه في قلب منطقة حيوية تضم مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي المالي العالمي، ويؤدي إلى ربط وسط المدينة والخليج التجاري، وإلى جانب أثر المشروع في رفع كفاءة الحركة المرورية، يسهم كذلك في تعزيز سهولة الوصول إلى مراكز المال والأعمال والفعاليات.

ودعم حركة الاستثمار والتجارة والسياحة، ورفع جاهزية المنطقة لمواكبة النمو الاقتصادي واستضافة الفعاليات العالمية الكبرى، بما يعزز تنافسية دبي وجاذبيتها مركزاً عالمياً للأعمال والمال، ويرسخ دور البنية التحتية لشبكة الطرق والمواصلات في دعم الاقتصاد والتنمية.

عناصر إبداعية

وأشار معالي مطر الطاير إلى أن العمل في مشروع تطوير شارع المستقبل يسير بوتيرة متقدمة على البرنامج الزمني، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز في المشروع 50 %، وستفتتح الهيئة في شهر فبراير 2027، 3 أنفاق بطول 1500 متر على تقاطع شارع المستقبل مع شارع المركز التجاري.

موضحاً أن المشروع يشتمل على العديد من العناصر الإبداعية والجمالية، التي ستضفي بعداً جمالياً على المنطقة، حيث يتضمن تنفيذ ممرات مطورة للمشاة ومسار للدراجات الهوائية، والإنارة التجميلية، بما يوفر طرقاً أكثر أماناً وسهولة للجميع، إلى جانب إنشاء مساحات حضرية تعزز التواصل المجتمعي.

وتوفر بيئات حضرية حيوية وشاملة، ويربط المشروع المناطق التطويرية بمحطات المترو في المنطقة لتحقيق وصول متكامل وسلس لسكان وزوار المنطقة.

وأكد معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين، أن المشروع يخدم العديد من المناطق التجارية والسكنية والتطويرية، أهمها مركز دبي التجاري العالمي الذي يُعد أكبر موقع للفعاليات والمعارض الدولية منذ أكثر من 40 عاماً، ويستضيف معارض ومؤتمرات عالمية، مثل معرض جيتكس، وسوق السفر العربي.

ومعرض ومؤتمر الصحة العربي، ومعرض الخليج للأغذية (جلفود)، ومعرض النقل، وغيرها من الفعاليات، كما يخدم المشروع مركز دبي المالي العالمي، وهو مركز مالي رائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، إضافة إلى مناطق زعبيل ووسط المدينة، ومنطقة الخليج التجاري، ويقدر عدد المستفيدين منه بنحو نصف مليون ساكن وزائر.

3 أنفاق وجسر

ويتضمن مشروع تطوير شارع المستقبل، تنفيذ 3 أنفاق بطول 1500 متر على تقاطع شارع المستقبل مع شارع المركز التجاري، الأول نفق على شارع المستقبل باتجاه ديرة، ويتألف من 3 مسارات، بطاقة استيعابية تبلغ 4500 مركبة في الساعة.

والثاني نفق من شارع المستقبل ينعطف يساراً باتجاه شارع المركز التجاري، يخدم الحركة المرورية في الاتجاهين لمنطقة ديرة وجبل علي، وهو مكون من مسارين، وتبلغ طاقته الاستيعابية 3000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، أما النفق الثالث، فيتألف من مسار واحد، ويخدم مشروع ون سنترال، وتبلغ طاقته الاستيعابية 1500 مركبة في الساعة.

مشيراً إلى أن المشروع يشمل أيضاً تنفيذ جسر بطول 500 متر، وبسعة مسارين يخدم الحركة المرورية القادمة من مركز دبي التجاري العالمي، باتجاه تقاطع شارع قصر زعبيل مع شارع المستقبل، كما يشمل المشروع توسعة شارع المستقبل من تقاطعه مع شارع المركز المالي حتى تقاطعه مع شارع قصر زعبيل، بطول 3500 متر.

حيث سيزيد عدد المسارات من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، إلى جانب تنفيذ وصلات حرة لتحسين انسيابية الحركة المرورية عند تقاطع شارع المستقبل، مع كل من شارعي المعارض والمركز التجاري، وإنشاء جسر للمشاة على شارع الصكوك، وتطوير التقاطعات القائمة عليه.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير شارع المستقبل، يتزامن مع مشروعين متكاملين في المنطقة، هما مشروع تطوير دوار المركز التجاري، أحد أهم التقاطعات الرئيسة في مدينة دبي.