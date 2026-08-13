%38 ارتفاع قيمة التبرعات عبر «دبي الآن»

شهد النصف الأول من عام 2026 نمواً ملحوظاً في التفاعل مع خدمات التبرع عبر تطبيق «دبي الآن» مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، مع تسجيل زيادة بنسبة 5.8 % في عدد عمليات التبرع، وارتفاع لافت بنسبة 38 % في قيمة التبرعات، ما يؤكد تنامي ثقة المتعاملين بالقنوات الرقمية وسهولة استخدامها، ودورها في تعزيز ثقافة العطاء المجتمعي المستدام.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من «بيت الخير» ترأسه عابدين طاهر العوضي، المدير العام، لـ«دبي الرقمية»، حيث كان في استقباله د. موزة شيبان سويدان، المدير التنفيذي لقطاع التطبيقات والمنصات الرقمية في مؤسسة حكومة دبي الرقمية، وعبدالعزيز محمد الطنيجي، مدير إدارة أول تصميم تجربة المتعاملين في مؤسسة حكومة دبي الرقمية.

وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك، الذي يهدف إلى تمكين أفراد المجتمع من الوصول إلى فرص العطاء عبر القنوات الرقمية.وخلال الزيارة، أعرب الوفد عن تقديره لدور «دبي الرقمية» في دعم مشاريع الجمعية، من خلال إدراج أيقونة التبرع لـ«بيت الخير» في تطبيق «دبي الآن».

وأكد عابدين طاهر العوضي، اعتزاز الجمعية بالشراكة مع «دبي الرقمية»، التي تمثل نموذجاً متميزاً في دعم المبادرات المجتمعية وتسخير التكنولوجيا لخدمة العمل الخيري. وقالت د. موزة شيبان سويدان: «نعمل في دبي الرقمية على تسخير التكنولوجيا لتعزيز جودة الحياة وتسهيل وصول أفراد المجتمع إلى المبادرات والخدمات».