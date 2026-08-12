حمدان بن محمد: شباب الإمارات رهان الوطن ومحل ثقة قيادته

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن شباب الإمارات هم رهان الوطن ومحل ثقة قيادته، مشدداً على أن لا سقف لطموحاتهم ولا مستحيل أمام إرادتهم.

ووصف سموه شباب الوطن بأنهم الجيل الذي سيكتب فصولاً جديدة في قصة الإمارات بعلمه وأفكاره وعزيمته، مؤكداً أن الوطن ينتظر منهم الكثير باعتبارهم صنّاع المستقبل والثروة الحقيقية، وأن الدولة تواصل بهم رحلتها نحو الريادة العالمية في مختلف الميادين.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "X"، بمناسبة اليوم العالمي للشباب: «في اليوم العالمي للشباب، نقول لشباب الإمارات: أنتم رهان الوطن، ومحل ثقة قيادته… وهنا في بلادنا، لا سقف لطموحاتكم، ولا مستحيل أمام إرادتكم…وأنتم الجيل الذي سيكتب فصولاً جديدة في قصة الإمارات بعلمكم وأفكاركم وعزيمتكم، والوطن ينتظر منكم الكثير، فأنتم صنّاع المستقبل، والثروة الحقيقية، وبكم تواصل الإمارات رحلتها نحو الريادة العالمية في مختلف الميادين».