محمد بن راشد: شبابنا الثروة الأغلى.. ويقودون أعظم المشاريع

جدّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ثقة القيادة بشباب الإمارات، واصفاً إياهم بـ«الثروة الأغلى والأمل الأكبر للوطن»، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للشباب.

وأشار سموه إلى أن شباب الإمارات يقودون اليوم أعظم المشاريع العلمية والاقتصادية والتكنولوجية، مؤكداً أن طاقاتهم هي المحرك الأول نحو القمة، وأن الاستثمار فيهم وتمكينهم سيظل أولوية وطنية ومنهج عمل مستمر.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "X": «في اليوم العالمي للشباب... نجدد ثقتنا بالثروة الأغلى والأمل الأكبر لوطننا... اليوم يقود شبابنا أعظم المشاريع العلمية والاقتصادية والتكنولوجية... طاقاتهم هي محركنا الأول نحو القمة، واستثمارنا فيهم وتمكينهم سيظل أولوية وطنية ومنهج عمل مستمر».



