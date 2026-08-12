750 مشاركاً بجائزة دبي للنقل المستدام 2026

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن جائزة دبي للنقل المستدام، في دورتها الرابعة عشرة 2026، شهدت إقبالاً واسعاً ومشاركة لافتة، حيث بلغ عدد الطلبات المستلمة في موقع الجائزة الإلكتروني، حتى موعد إغلاق باب الترشح بتاريخ 31 يوليو 2026، أكثر من 750 طلباً عبر مختلف فئات الجائزة، بنسبة تجاوزت المستهدف بـ 400 %.

وتنوعت المشاركات لتشمل الجهات الحكومية وشبه الحكومية، وشركات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال إقليمياً ومحلياً، إلى جانب الجامعات والمدارس ومراكز البحث من دولة الإمارات ومن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت منى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة إن الإقبال الكبير على المشاركة في الدورة الرابعة عشرة من جائزة دبي للنقل المستدام يعكس المكانة التي رسختها الجائزة كمنصة رائدة في دعم وتشجيع الممارسات والمبادرات المبتكرة في مجال النقل المستدام.

وتؤكد تنّوع المشاركات واتّساع نطاقها تنامي اهتمام الجهات الحكومية وشبه الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص في المساهمة في تطوير حلول ومشاريع نوعية تدعم توجهات دبي نحو منظومة نقل أكثر استدامة وكفاءة.

وأضافت العصيمي: «نحرص على تقييم المشاركات، وفقاً لآلية تتسم بالموضوعية والشفافية والدقة، لضمان اختيار المبادرات والمشاريع الأكثر تميزاً وتأثيراً. وهي مشاركات تتمتع بمستوى عالٍ من الابتكار والإبداع والتميُّز، بما يواكب توجهات دبي في ترسيخ مكانتها مدينةً عالميةً رائدة في التنقّل المستدام والابتكار.

كما تُعَدُّ هذه المشاركات مؤشراً واضحاً على الأهمية المتنامية، التي باتت تحظى بها الجائزة كإحدى أبرز المبادرات الإقليمية الداعمة للتنمية المستدامة وحلول التنقّل الذكية والخضراء وتعزيز جودة الحياة».

وتشمل فئة «الاستدامة» جوائز المدن المستدامة الرائدة، وأفضل مشروع في النقل المستدام، والطاقة المستدامة في النقل، وصُنّاع التغيير، فيما تضم فئة التكامل جوائز الحلول المبتكرة في النقل، والسلامة المرورية، والميل الأول والأخير في التنقّل.

والتنقّل للجميع. أما فئة الابتكار فتشمل جوائز الإبداع في النقل، والإبداع الطلابي لحلول النقل، وشباب مستقبل النقل، في حين تمثّل فئة النخبة أعلى مستويات التميّز، حيث تُمنح لأفضل مشاركة على مستوى جميع الفئات.