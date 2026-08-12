2387 موظفاً شاباً في «كهرباء دبي» 75 % منهم مواطنون

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي حرصها على تمكين الشباب والاستثمار في قدراتهم وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التحول الرقمي والاستدامة والابتكار، في إطار منظومة الهيئة المتكاملة لإعداد جيل من الشباب القادر على استشراف المستقبل وصناعته، انسجاماً مع الأجندة الوطنية للشباب 2031 التي تركز على تنمية المهارات المستقبلية والتكنولوجيا والقيادة وجودة الحياة.

وأوضحت الهيئة أن عدد الموظفين الشباب بها 2387 موظفاً وموظفة تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، تبلغ نسبة المواطنين بينهم 75 %، وتواصل الهيئة الاستثمار في طاقات الشباب من خلال برامج التدريب والتطوير المهني وإشراكهم في المشاريع الاستراتيجية.

وبمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام، احتفى مجلس شباب الهيئة في «المساحة الشبابية» التي اعتمدها معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، كأول مساحة شبابية معتمدة في مبنى إيجابي الطاقة ضمن مبادرة «المساحات الشبابية» التابعة للمؤسسة الاتحادية للشباب.

وذلك في قاعة الشيخة هند بنت مكتوم في «الشراع»، المقر الرئيسي الجديد للهيئة. وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي:

إنه بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة التي تضع الشباب في صميم صناعة المستقبل، رسخت دولة الإمارات مكانتها نموذجاً عالمياً رائداً في تمكين الشباب وإشراكهم في مسيرة التنمية الشاملة.

حيث توفر لهم منظومة متكاملة من الفرص والمعارف والمهارات التي تؤهلهم لتحمل المسؤولية والمشاركة في صنع القرار. وأشار معاليه إلى الحرص على تعزيز مشاركة الشباب في مختلف مستويات العمل.

وإتاحة الفرص أمامهم لتطوير المبادرات والحلول التي تسهم في رفع الكفاءة وتعزيز الاستدامة. ويمثل اعتماد المساحة الشبابية في مبنى الشراع امتداداً لجهودنا في توفير بيئة مؤسسية محفزة تحتضن الأفكار وتشجع الحوار والتعاون وتحول المبادرات الشبابية إلى أثر مستدام.

وقالت المهندسة عائشة محمد الرميثي، رئيسة مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي: «يمثل اليوم العالمي للشباب مناسبة لتجديد التزامنا بتحويل صوت الشباب إلى مشاركة مؤثرة، وأفكارهم إلى مبادرات تدعم أهداف الهيئة وتوجهاتها المستقبلية».