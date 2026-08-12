شرطة دبي توعي 70 موظفاً بالأنظمة المرورية

نظّمت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي ورشة توعوية لموظفي دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، استفاد منها أكثر من 70 موظفاً، ضمن مبادرة «في طريقنا لوعيك».

وذلك في إطار جهودها المستمرة لنشر الثقافة المرورية وتعزيز الوعي بالخدمات الذكية والمبادرات التوعوية، لترسيخ الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية.

وأكد العميد عصام إبراهيم العور، مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة دبي، أن تنظيم الورشة في إطار حرص شرطة دبي على تعزيز الوعي المروري لدى مختلف فئات المجتمع، وتعريفهم بالخدمات الذكية التي توفرها لتسهيل رحلة المتعاملين، إلى جانب نشر المعرفة بالإجراءات والأنظمة المرورية، بما ينعكس إيجاباً على رفع مستويات السلامة المرورية والحد من المخالفات.

وأوضح أن الورشة ركزت على توعية المشاركين بأهمية التعامل مع المخالفات المرورية بوعي ومسؤولية، وعدم تركها تتراكم لما قد يترتب على ذلك من التزامات مالية وإجراءات قانونية.

وقدّم الورشة العقيد طلال عبدالله المنصوري، مدير إدارة التثقيف المروري بالإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، حيث استعرض أبرز السلوكيات المرورية الخاطئة وانعكاساتها على السلامة العامة.

كما تناولت الورشة التوعية باستخدام الدراجات الهوائية و«السكوترات» الكهربائية والإرشادات المرورية الواجب اتباعها عند استخدامها. واستعرضت الورشة «منصة السلامة المرورية التابعة لشرطة دبي».