شرطة دبي تنسق مع الشركاء لتقديم خدمات متميزة بالقطاع البحري

ترأس العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي، اجتماعاً تنسيقياً مع الشركاء في القطاع البحري، بحضور العميد جمال إبراهيم علي، مدير مركز شرطة جبل علي، والعميد أحمد عبدالله العديدي، نائب مدير مركز شرطة الموانئ.

وممثلي الشركاء الداخليين والخارجيين للمركز وعدد من الضباط. في مُستهل الاجتماع، رحب العميد حسن سهيل بالحضور، مؤكداً أهمية مثل هذه الاجتماعات التنسيقية لما لها من نتائج مثمرة تنعكس وتصب في مصلحة العمل المشترك.

كما أنها تعتبر إحدى أهم القنوات التي تنتهجها القيادة العامة لشرطة دبي لتقريب وجهات النظر والعمل كفريق واحد لتحقيق المصلحة العامة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين والمقيمين.

وقال العميد سهيل إن «الاجتماع مع الشركاء يعزز من التعاون والتنسيق المشترك معهم لضمان استدامة تأمين الموانئ والمنافذ البحرية لأعلى مستوى، والمساهمة في تعزيز القدرات والممكنات الداعمة لتحقيق الأهداف المرجوة».

وناقش الاجتماع العديد من المحاور التي تهدف إلى تعزيز الجهود ورفع الجاهزية في مجال تأمين القطاع البحري والمنافذ البحرية بين كافة الشركاء المُختصين، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات لضمان استدامة تأمين هذا القطاع الحيوي في الإمارة، بوصفه قطاعاً حيوياً واستراتيجياً، وركيزة من الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني، لارتباطه بتطوير الصناعات وعمليات النقل والدعم اللوجستي.

وتوجه العميد حسن سهيل بالشكر والتقدير إلى كافة الشركاء الداخليين من شرطة دبي، وللشركاء الخارجيين، وهم حرس السواحل السرب الرابع، وهيئة كهرباء ومياه في دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، وبلدية دبي، وسلطة دبي البحرية، ومركز دبي للمرونة، وجمارك دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.