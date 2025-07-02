إقامة دبي تطلق «التاجر الصغير» لغرس المبادرة في جيل المستقبل

أطلقت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي أمس، فعاليتها المجتمعية «التاجر الصغير»، التي تستمر حتى الغد الثالث من يوليو بمشاركة 30 من أبناء موظفي الإدارة ممن تتراوح أعمارهم بين 5 و15 عاماً، حيث جرى تخصيص الصالة الرئيسة بالمبنى الرئيس للإدارة لتتحول إلى سوق مصغّرة تعكس تجربة واقعية في عالم ريادة الأعمال.

وتهدف الفعالية إلى تمكين الأطفال من خوض تجربة تجارية متكاملة، يتولون فيها إدارة أكشاكهم الخاصة وعرض وبيع منتجاتهم للجمهور، ضمن أجواء تنافسية تشجع على الإبداع.

ويجري في ختام الفعالية تقييم المشاركين بناءً على جودة المنتج وطريقة العرض وروح الابتكار، مع تكريم أفضل مشروع.

وقال الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، إن الاستثمار في وعي الأطفال ومهاراتهم هو استثمار في مستقبل دبي، مشيراً إلى الحرص من خلال هذه الفعاليات على غرس روح المبادرة في نفوسهم.

وتعريفهم بمفاهيم العمل والابتكار منذ سنواتهم الأولى، ضمن بيئة محفّزة تعكس ترابط المؤسسة مع عائلات موظفيها، وتمنح أبناءهم الثقة بأنهم شركاء في رسم ملامح مدينة لا تعرف المستحيل.

وتؤكد إقامة دبي، عبر هذه المبادرات، التزامها برؤية إمارة دبي في تمكين الأجيال الصاعدة وتعزيز بيئة اجتماعية تدعم الطموح والابتكار، وترتبط بمنهج مؤسسي يوازن بين تقديم الخدمات وأداء دور مجتمعي فاعل ومتجدد.