«جائزة محمد بن راشد للمياه».. حلول مبتكرة لملايين المستفيدين

وذلك من خلال تمكين المشاريع الفائزة من تحقيق أثر إيجابي واسع، وتوفير المياه النظيفة والآمنة لملايين المستفيدين، وتحسين الصحة العامة، والحد من الأمراض المنقولة بالمياه، إلى جانب تقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على المياه، بما أتاح للأفراد فرصاً أكبر للتعليم والعمل وتحسين جودة الحياة.
ومن خلال تشجيع الحلول المستدامة التي تعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة، تحفز الجائزة توظيف أحدث التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي لتسريع تصميم المشاريع وتنفيذها وتطويرها ومساعدة أكبر عدد ممكن من الناس، إضافة إلى توفير البيانات والمعلومات التي من شأنها مساعدة المعنيين على تحسين حياة المجتمعات المحرومة.
ويؤكد الفائزون أن هذا التكريم أسهم في توسيع نطاق تطبيق ابتكاراتهم، والوصول إلى عدد أكبر من المجتمعات المحرومة من المياه حول العالم، وتوسيع نطاق تأثيرها الإيجابي ومساهمتها في حل أزمة المياه العالمية.
«منحتنا الجائزة منصة عالمية لتحقيق أهدافنا في أن نكون جزءاً من مسيرة تطوير قطاعات الزراعة والصحة والتعليم في المجتمعات، ومنحتنا قدراً أكبر من المرونة لدعم عملنا من أجل إيصال التقنية إلى من يحتاجها، إضافة إلى تدريب الفنيين في المجتمعات المحلية ومشاركة تقنيتنا ونقلها، وإشراك المزيد من المجتمعات، علاوة على جمع البيانات والمعلومات من أجل توجيه الحكومات نحو تحسين حياة المجتمعات الريفية».