عبدالله المري: بناء الإنسان الاستثمار الأهم لتحقيق الإنجازات

تفقّد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الإدارة العامة للموارد البشرية، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، يرافقه اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري.

واللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد راشد ناصر، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، ونائبه العميد عبدالله مفتاح المرزوقي، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، أن الموارد البشرية تمثل المحرك الحقيقي لنجاح المؤسسات، وأن الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتسريع توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يشكلان ركيزة أساسية لاستدامة التميز المؤسسي، وتعزيز جاهزية شرطة دبي لمواكبة متطلبات المستقبل.

واطلع معاليه على عرض شامل لأبرز مؤشرات الأداء والنتائج التي حققتها الإدارة العامة للموارد البشرية خلال عام 2025، وما نفذته من مبادرات ومشاريع تطويرية أسهمت في تعزيز كفاءة رأس المال البشري، إلى جانب استعراض قرارات التفتيشية السابقة، ونسب الإنجاز المحققة بشأنها، بما يعكس التزام الإدارة بمنهجية التطوير المستمر وتحقيق المستهدفات الاستراتيجية.

كما استمع معاليه إلى شرح حول رحلة تطوير برنامج التدريب العملي للطلبة، الذي يهدف إلى إعداد كوادر مؤهلة تمتلك الخبرات التطبيقية اللازمة قبل الالتحاق بسوق العمل، إضافة إلى برنامج «كفاءات المستقبل»، الذي يركز على بناء مهارات المستقبل، وتمكين الكفاءات الوطنية من مواكبة التحولات المتسارعة في بيئة العمل الأمنية والإدارية.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أن الإدارات المعنية بالموارد البشرية تضطلع بدور محوري في صناعة مستقبل المؤسسات، كونها المسؤولة عن استقطاب الكفاءات، وتطويرها، وتمكينها، والمحافظة عليها، مشيراً إلى أن بناء الإنسان يظل الاستثمار الأهم لتحقيق الإنجازات وترسيخ الاستدامة المؤسسية. وشدد معاليه على أهمية مواصلة تأهيل المورد البشري.

وفي السياق ذاته، دعا معاليه إلى تسريع وتيرة التحول الذكي، وتعزيز الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل.

وفي ختام التفتيش، كرّم المري عدداً من منتسبي شرطة دبي من الموظفين المتطوعين للعمل في مجال الدوريات، تقديراً لجهودهم المتميزة.