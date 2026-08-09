تكريم 385 منتسباً في الإدارة العامة للتحريات بشرطة دبي

حارب الشامسي: تعزيز مكانة دبي كواحدة من أكثر مدن العالم أمناً وأماناً

شهد اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، حفل تكريم 385 منتسباً من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، تقديراً لجهودهم المتميزة وإسهاماتهم الفاعلة في ضبط المتهمين، وتعزيز المنظومة الأمنية، والحد من معدلات الجريمة خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك في إطار نهج القيادة العامة لشرطة دبي في ترسيخ ثقافة التقدير وتحفيز الكفاءات والاحتفاء بالإنجازات الأمنية التي تسهم في تعزيز أمن المجتمع واستقراره.

حضر حفل التكريم اللواء عيد محمد ثاني، مساعد القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، ومديرو الإدارات الفرعية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إلى جانب عدد من كبار الضباط، حيث شمل التكريم الإدارات المتميزة والمنتسبين الذين حققوا نتائج نوعية في مجالات العمل الأمني والتحري، وأسهموا في رفع كفاءة الأداء وتحقيق المستهدفات الاستراتيجية لشرطة دبي.

وأكد اللواء حارب محمد الشامسي، في كلمة ألقاها خلال الحفل، أن ما حققته الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية من إنجازات خلال الفترة الماضية هو ثمرة لجهود مخلصة وعمل احترافي متواصل، يجسد مستوى الكفاءة العالية التي يتمتع بها منتسبوها، وقدرتهم على التعامل مع مختلف القضايا الأمنية بكفاءة واحترافية، بما يعزز مكانة دبي كواحدة من أكثر مدن العالم أمناً وأماناً.

وقال: إن هذا التكريم يأتي تقديراً للعطاء والالتزام والمسؤولية التي تحلى بها المكرمون، مشيراً إلى أن الإنجازات الأمنية لا تتحقق إلا بوجود كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة والخبرة وروح المبادرة، وتعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المشتركة، ومؤكداً في الوقت ذاته أن العنصر البشري سيظل الركيزة الأساسية في مسيرة التطوير والتميز التي تنتهجها شرطة دبي.

وأضاف أن القيادة العامة لشرطة دبي، وبتوجيهات القيادة الرشيدة، تحرص على الاستثمار في الإنسان، من خلال استقطاب الكفاءات الوطنية، وتأهيلها، وتمكينها، وتهيئة البيئة المناسبة للإبداع والابتكار، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير القدرات، واستشراف التحديات المستقبلية، وتبني أفضل الممارسات الأمنية بما يواكب المتغيرات المتسارعة.

وشدد اللواء حارب الشامسي على أهمية منح الشباب الفرصة لإثبات قدراتهم، وصقل مهاراتهم، وإعدادهم لتولي المسؤوليات المستقبلية، داعياً القيادات الأمنية إلى أن تكون عوناً لهم، وأن تعمل على تمكينهم، ونقل الخبرات إليهم، بما يضمن استدامة التميز المؤسسي، ويعزز جاهزية المنظومة الأمنية لمواجهة مختلف التحديات.

وأشار إلى أن حكومة دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتطوير المنظومة الأمنية، وتعزيز قدرات أجهزة التحريات والمباحث الجنائية، باعتبارها خط الدفاع الأول في الوقاية من الجريمة، ومكافحتها، والحفاظ على أمن المجتمع، مؤكداً أن هذا الدعم يشكل دافعاً لمضاعفة الجهود، وتحقيق مستويات أعلى من الأداء والتميز.

وأثنى على الجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبو الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وما أظهروه من تفانٍ وإخلاص في أداء واجباتهم، مشيداً بروح التعاون والتكامل بين مختلف الإدارات والفرق التخصصية، والتي انعكست على تحقيق نتائج أمنية متميزة، وأسهمت في تعزيز جودة العمل الشرطي، وسرعة الاستجابة، ورفع كفاءة العمليات الأمنية.

كما دعا جميع منتسبي شرطة دبي إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية، والاستمرار في تطوير معارفهم ومهاراتهم، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم العمل الأمني، بما يسهم في تحقيق أفضل الإنجازات خلال المرحلة المقبلة، والمحافظة على الريادة التي حققتها شرطة دبي في مختلف المجالات الأمنية.

وفي ختام الحفل، كرم اللواء حارب محمد الشامسي الإدارات المتميزة والمنتسبين المكرمين، معرباً عن اعتزازه بما قدموه من جهود استثنائية أسهمت في تحقيق نتائج أمنية ملموسة خلال النصف الأول من العام الجاري، ومؤكداً ثقته بقدرتهم على مواصلة مسيرة التميز والإنجاز، ومتمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في أداء رسالتهم الوطنية، ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد للحفاظ على أمن المجتمع وتعزيز جودة الحياة في إمارة دبي.