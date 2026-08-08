36 خريجاً وخريجة ضمن الدفعة الـ 4 لـ«سواعد الأمان»

شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، حفل تخريج الدفعة الرابعة من برنامج «سواعد الأمان»، أحد البرامج النوعية المُنبثقة عن مجلس «سفراء الأمان»، والهادف إلى إعداد جيل واعٍ ومؤهل من طلبة المدارس، يمتلك المعارف والمهارات الأمنية والمجتمعية، ويُسهم في ترسيخ ثقافة المسؤولية والشراكة المجتمعية، انسجاماً مع رؤية شرطة دبي في الاستثمار بالإنسان وتمكين الأجيال وإعداد قيادات المستقبل.

حضر حفل التخريج، الذي أُقيم في نادي ضباط شرطة دبي، اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، ومساعدو القائد العام، ومديرو الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وعدد من أولياء الأمور والشركاء الاستراتيجيين، إلى جانب 36 خريجاً وخريجة من طلبة البرنامج.

وهنأ معالي الفريق عبدالله المري الخريجين والقائمين على البرنامج بنجاح تخريج دفعة جديدة، مؤكداً أن ما اكتسبه الطلبة من معارف ومهارات وخبرات خلال رحلتهم التدريبية سيجعلهم سفراء للوعي في مدارسهم ومجتمعهم، وقادرين على نقل الثقافة الأمنية والإيجابية إلى أقرانهم، بما يُسهم في دعم منظومة الأمن المجتمعي وتعزيز قيم المواطنة والمسؤولية.

من جانبه، أكد العميد فيصل الخميري، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالوكالة، أن برنامج «سواعد الأمان» يأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، التي تضع تمكين الطلبة وبناء قدراتهم ضمن أولوياتها، من خلال إشراكهم في البرامج التوعوية والتدريبية التي تُنمي شخصياتهم، وتعزز وعيهم، وترسخ لديهم قيم الانتماء والعمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية.

رؤية

وأوضح أن البرنامج يُجسد رؤية شرطة دبي في الاستثمار بالإنسان، وإعداد جيل قادر على الإسهام في بناء مجتمع أكثر أمناً واستقراراً، بالشراكة مع المؤسسات التعليمية، وفي مقدمتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ومدارس حماية، إيماناً بأهمية تمكين الشباب وإعدادهم للمستقبل.

ودعا العميد الخميري الطلبة إلى مواصلة الاستفادة من الخبرات التي اكتسبوها خلال البرنامج، وتوظيفها في حياتهم الدراسية واليومية، مؤكداً أن شرطة دبي ستظل حاضنة للمواهب وداعمة للمتميزين، مُثمناً في الوقت ذاته دور أولياء الأمور في تشجيع أبنائهم على المشاركة في البرامج الوطنية الهادفة.

وأكد الرائد راشد ناصر بن يوسف آل علي، رئيس مجلس سفراء الأمان، أن تخريج دفعة جديدة من البرنامج يُمثل ثمرة للجهود المشتركة الرامية إلى إعداد طلبة يمتلكون الوعي والمعرفة والقدرة على أداء أدوار مجتمعية مؤثرة، مشيراً إلى أن «سواعد الأمان» أصبح منصة رائدة لصقل مهارات الطلبة وتعزيز مشاركتهم الإيجابية في نشر الوعي والوقاية داخل مدارسهم ومحيطهم المجتمعي.

وتضمّن حفل التخريج برنامجاً مُتكاملاً بدأ بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها عرض مرئي وثّق أبرز محطات برنامج «سواعد الأمان»، وما خاضه الطلبة من تجارب تدريبية وميدانية في مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، إلى جانب عروض موسيقية وفنية، وفقرة «تجارب الخريجين»، وفقرة «قصتي مع سواعد الأمان»، التي استعرض خلالها عدد من الطلبة الأثر الإيجابي الذي تركه البرنامج في شخصياتهم ومسيرتهم، واختتم الحفل بتكريم الخريجين والتقاط الصور التذكارية.