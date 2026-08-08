«طرق دبي» تطلق حملة «صيف آمن وصحي» لسائقي دراجات التوصيل

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي حملة «صيف آمن وصحي» لسائقي دراجات التوصيل، بالتعاون مع شركة «كيتا»، ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز السلامة المرورية، وحماية العاملين في قطاع التوصيل خلال أشهر الصيف، وترسيخ ثقافة الوقاية من المخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.

وأكد أحمد الخزيمي، مدير إدارة المرور في هيئة الطرق والمواصلات، أن الحملة تأتي في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى توفير بيئة عمل أكثر أماناً واستدامة لسائقي دراجات التوصيل، نظراً لدورهم الحيوي في دعم الاقتصاد والخدمات اللوجستية في دبي، وأوضح أن الحملة تندرج أيضاً ضمن مبادرة «صيف بلا حوادث»، التي تنفذ بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وأشار الخزيمي إلى أن الهيئة تنفذ برنامجاً توعوياً مستمراً لسائقي دراجات التوصيل على مدار العام، يشمل فعاليات ميدانية وأنشطة توجيهية في مواقع العمل ومقار الشركات.

وخلال عام 2025 نفذت الهيئة 120 فعالية توعوية ميدانية استفاد منها ما يزيد على 17 ألف سائق، بالإضافة إلى ما يزيد على 50000 سائق استفادوا من الرسائل التوعوية على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، ما أسهم في خفض وفيات حوادث دراجات التوصيل من 35 حالة في عام 2024 إلى 33 حالة في عام 2025، رغم النمو المتواصل في أعداد الشركات والسائقين العاملين في القطاع.

وتحرص الهيئة على تعزيز سلامة وصحة سائقي دراجات التوصيل، خصوصاً خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة والرطوبة، من خلال رفع مستوى الوعي المروري بالإجراءات الوقائية وتشجيع السائقين على اتباع الممارسات الصحية والقيادة الآمنة بما ينعكس إيجاباً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

وتتضمن الحملة، التي تستمر طوال شهر أغسطس، برنامجاً متكاملاً يجمع بين التوعية المرورية والتثقيف الصحي، من خلال توزيع 5000 حقيبة صحية تضم مستلزمات طبية ووقائية، إضافة إلى مروحة يدوية ومنشفة تبريد للمساعدة في الوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس، إلى جانب تنظيم فحوصات صحية واستشارات توعوية بالتعاون مع شركاء الحملة.

وأشار إلى حرص الهيئة على تنفيذ هذه المبادرات بالتعاون مع القطاع الخاص يعزز المسؤولية المجتمعية والتكامل بين مختلف الجهات، مشيداً بدعم شركة «كيتا»، إلى جانب مساهمة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» وشركة «بروتكتول» في توفير المستلزمات الصحية والوقائية، بما أسهم في دعم أهداف الحملة المجتمعية والإنسانية.

وأكد أن الهيئة تواصل تنفيذ برامجها التوعوية لسائقي الدراجات النارية على مدار العام، مستهدفة بذلك ما يزيد على 70000 سائق دراجة توصيل في دبي، انطلاقاً من قناعتها بأهمية الاستثمار في الوعي المروري والصحي للحد من الحوادث وتحسين جودة الحياة، وتعزيز مكانة دبي مدينة رائدة في توفير منظومة نقل آمنة ومستدامة، لاسيما مع النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التوصيل في الإمارة.

وقال كولين شو، رئيس عمليات الخدمات اللوجستية في «كيتا الإمارات»: «في (كيتا) نؤمن بأن رعاية سائقي التوصيل هي جزء أساسي من مسؤوليتنا تجاه مجتمعنا وشركائنا.

ويسعدنا التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في هذه المبادرة التي تعكس أهمية تكاتف القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز صحة وسلامة السائقين، خصوصاً خلال أشهر الصيف.

وتأتي مساهمتنا ضمن جهودنا المستمرة لدعم السائقين وتمكينهم من أداء عملهم في بيئة أكثر أماناً وراحة، بما ينسجم مع التزامنا ببناء منظومة توصيل أكثر استدامة ومسؤولية في دبي».