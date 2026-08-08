شرطة دبي تطلق مبادرة لاستكشاف الفرص المستقبلية الأمنية

وبيّن العميد الغسيه أن المبادرة تعزز الجاهزية من خلال وضع أفكار لمشاريع مستقبلية تحقق المحاور الـ 5 التي وضعها مؤشر دبي للجاهزية للمستقبل، والتي تشمل: الرشاقة المؤسسية، إدارة التغيير، استشراف وتصميم المستقبل، استخدام البيانات والتكنولوجيا، مواهب المستقبل، والابتكار للمستقبل، مشيراً إلى أن هذه المحاور تمثل إطاراً مُتكاملاً لبناء منظومة شرطية أكثر مرونة واستباقية .
وأوضح العقيد عمر خليفة بالعبيدة، نائب مدير مركز استشراف المستقبل، أن المبادرة تُعد فرصة لتوليد الأفكار، وتحويل الفرص إلى مشاريع مستقبلية ذات قيمة وأثر ملموس، بما يعزز ريادة شرطة دبي في تبني الحلول الاستباقية، ويدعم جاهزيتها لمواكبة التحولات العالمية المتسارعة.
وقال العقيد عمر بالعبيدة، إن استشراف المستقبل يُساعد المؤسسات على قراءة المتغيرات الداخلية والخارجية بصورة استباقية، وتحويلها إلى فرص مُستقبلية، مشيراً إلى أن المبادرة تشكل منصة لاستثمار هذه الفرص، من خلال تطوير مشاريع مستقبلية تعالج التحديات المتوقعة، وتدعم بناء منظومة شرطية أكثر مرونة واستباقية وجاهزية للمستقبل.