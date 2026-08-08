شرطة دبي تطلق مبادرة لاستكشاف الفرص المستقبلية الأمنية

في إطار جهود القيادة العامة لشرطة دبي لتعزيز الجاهزية للمستقبل وترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي، أطلق مركز استشراف المستقبل مبادرة «Horizon X»، التي تهدف إلى استكشاف الفرص المستقبلية الأمنية، ودعم تحقيق التوجهات الاستراتيجية عبر حلول مُبتكرة ومُستدامة، وتمكين الإدارات العامة ومراكز الشرطة من ابتكار أفكار مستقبلية للعمل الشرطي، وتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتنفيذ تدعم الابتكار المؤسسي وتُسهم في تطوير العمل الشرطي.

وأكد العميد دكتور خبير حمدان الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل، أن مبادرة «Horizon X»، تجسد توجهات شرطة دبي في ترسيخ ثقافة استشراف المستقبل، وتحويل الأفكار والاتجاهات العالمية إلى مشاريع نوعية تُسهم في تعزيز الريادة المؤسسية والجاهزية للمستقبل، مشيراً إلى أن المستقبل يُصنع من خلال الأفكار التي تكتشف اليوم وتتحول إلى واقع يعزز أمن المجتمع وجودة الحياة.

وبيّن العميد الغسيه أن المبادرة تعزز الجاهزية من خلال وضع أفكار لمشاريع مستقبلية تحقق المحاور الـ 5 التي وضعها مؤشر دبي للجاهزية للمستقبل، والتي تشمل: الرشاقة المؤسسية، إدارة التغيير، استشراف وتصميم المستقبل، استخدام البيانات والتكنولوجيا، مواهب المستقبل، والابتكار للمستقبل، مشيراً إلى أن هذه المحاور تمثل إطاراً مُتكاملاً لبناء منظومة شرطية أكثر مرونة واستباقية .

وأوضح العقيد عمر خليفة بالعبيدة، نائب مدير مركز استشراف المستقبل، أن المبادرة تُعد فرصة لتوليد الأفكار، وتحويل الفرص إلى مشاريع مستقبلية ذات قيمة وأثر ملموس، بما يعزز ريادة شرطة دبي في تبني الحلول الاستباقية، ويدعم جاهزيتها لمواكبة التحولات العالمية المتسارعة.

وقال العقيد عمر بالعبيدة، إن استشراف المستقبل يُساعد المؤسسات على قراءة المتغيرات الداخلية والخارجية بصورة استباقية، وتحويلها إلى فرص مُستقبلية، مشيراً إلى أن المبادرة تشكل منصة لاستثمار هذه الفرص، من خلال تطوير مشاريع مستقبلية تعالج التحديات المتوقعة، وتدعم بناء منظومة شرطية أكثر مرونة واستباقية وجاهزية للمستقبل.

ونوّه العقيد بالعبيدة بأن المبادرة تتضمن سلسلة من ورش العمل لكافة قطاعات شرطة دبي.