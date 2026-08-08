نظام «هيدرو إنسايت» يحلل بيانات 1.1 مليون عداد مياه ذكي بدبي كل 15 دقيقة

ترسيخاً لريادتها في استثمار التقنيات الذكية لخدمة قطاع المياه، كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي أن نظام «هيدرو إنسايت» المطوَّر بكفاءات وخبرات وطنية داخلية، والمدعوم بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات لإدارة وتشغيل شبكات المياه، يقوم بفاعلية عالية بتحليل بيانات 1.1 مليون عداد مياه ذكي بصورة آنية كل 15 دقيقة، ما يعزز كفاءة شبكة المياه في مدينة دبي، ويدعم اتخاذ القرارات الاستباقية المبنية على البيانات.

وقد نجح نظام هيدرو إنسايت منذ إطلاقه في منتصف عام 2024 في تقلیل زمن معالجة البیانات بنسبة 87.5 % لينضم إلى عدة مبادرات وتقنيات وأنظمة متطورة أخرى تبنتها الهيئة في السنوات الماضية ضمن جهودها المتراكمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم خفض نسبة الفاقد في شبكات المياه.

كما حصل نظام «هيدرو إنسايت» على تصنيف 7 نجوم ضمن «المسابقة العالمية لأفضل الممارسات»، ليصبح أول نظام من نوعه على مستوى مؤسسات خدمات المياه عالمياً ينال هذا التصنيف.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «في إطار جهودنا لتوظيف أحدث التقنيات الرقمية لتعزيز الكفاءة التشغيلية والاعتمادية، نواصل تطوير حلول مبتكرة تدعم استدامة البنية التحتية للطاقة والمياه.

ونجحت التقنيات والأنظمة المتطورة المختلفة للهيئة، في خفض نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع المياه، من 42.5 % عام 1989 إلى 4.4 % العام الماضي.

ويجسد نظام هيدرو إنسايت ريادة الهيئة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها لتحويل البيانات إلى أدوات عملية تدعم اتخاذ القرار وتسهم في تحسين زمن الاستجابة وجودة الخدمات، بما يعزز جاهزية شبكات المياه وفق أعلى المعايير العالمية.

وأسهم النظام في التحول من النهج التقليدي لمعالجة الأعطال إلى الإدارة الاستباقية للمؤشرات التشغيلية، من خلال التحليل الذكي للبيانات وربطها بسير العمل الفني».

وأشار معالي الطاير إلى أن حصول «هيدرو إنسايت» على تصنيف 7 نجوم يؤكد المكانة الرائدة لهيئة كهرباء ومياه دبي في إدارة شبكات المياه الذكية.

من جانبه، قال المهندس عبدالله عبيد الله، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع المياه والهندسة المدنية: «نجحت الهيئة في بناء وتشغيل منظومة متقدمة لعدادات المياه الذكية بالاعتماد على خبراتها وكفاءاتها الوطنية، وتوظيف أحدث التقنيات الرقمية لتعزيز كفاءة إدارة الشبكة.