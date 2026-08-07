لطيفة بنت محمد: رؤية الشيخ زايد آمنت بالإنسان وأرست دعائم وطن يواصل مسيرته بثقة

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن تولّي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي مثّل بداية مرحلة مفصلية في تاريخ الوطن، مشيرة إلى أن رؤية الشيخ زايد آمنت بالإنسان وأرست دعائم وطن يواصل مسيرته بثقة.

وقالت سموها، في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": " في مثل هذا اليوم، بدأت مرحلةٌ مفصلية في تاريخ وطننا، حين تولّى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، حاملاً رؤيةً آمنت بالإنسان قبل كل شيء، وبأن بناء الأوطان يبدأ ببناء العقول، وترسيخ القيم، وصناعة الأمل. وبعد ستة عقود، ما زلنا نجني ثمار تلك الرؤية التي أرست دعائم وطنٍ يواصل مسيرته بثقة، ويستلهم من إرث الشيخ زايد قيم العطاء، والريادة، والإنسانية".