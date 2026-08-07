إطلاق مبادرة «سواعد الوطن» للتوظيف الفوري

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، مبادرة «سواعد الوطن»، للتوظيف الفوري المشترك، التي تهدف إلى تمكين المواطنين من الحصول على فرص وظيفية نوعية، وتعزيز اندماجهم في سوق العمل، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي الرامية إلى دعم المشاركة الاقتصادية وتحقيق الاستقلالية المالية للأسر المواطنة.

جاء ذلك خلال معرض التوظيف المشترك الذي أقيم في مجلس الخوانيج ضمن مبادرة «سواعد الوطن»، بمشاركة منصات القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع، ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، وعدد من الشركات الخاصة، بهدف تعريف الباحثين عن عمل بالفرص الوظيفية المتاحة، واستقطاب الكفاءات الوطنية، إلى جانب تقديم الإرشاد والتوجيه المهني بما يعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل، ويدعم مستهدفات دبي في تمكين المواطنين وتعزيز مشاركتهم الاقتصادية.

وأكد اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، أن مبادرة التوظيف المشترك تجسد نهج الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الحكومية في توحيد الجهود وتمكين الكفاءات الوطنية، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار بالإنسان.

من جانبها، أكدت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن المبادرة تعكس أهمية التكامل بين الجهات الحكومية في دعم الكوادر الوطنية وتعزيز مشاركتهم الاقتصادية، من خلال توفير فرص وظيفية نوعية ومسارات تأهيلية تساعدهم على تطوير قدراتهم وتعزيز جاهزيتهم المهنية، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، وتوجهات الهيئة نحو بناء مجتمع مزدهر يعزز جودة حياة أفراده.

وأعلنت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع عن طرح مجموعة من الفرص الوظيفية للمواطنين الباحثين عن عمل ضمن مبادرة «سواعد الوطن»، يوم الأربعاء المقبل من الساعة 9 صباحاً حتى 1 ظهراً في مجلس أم سقيم.