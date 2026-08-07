«الموارد البشرية لحكومة دبي» تطلق بيئة العمل الافتراضية

عبدالله الفلاسي: تعزز تجربة الموظف وترفع كفاءة الأداء وتدعم استمرارية الأعمال

أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إطلاق بيئة العمل الافتراضية (Azure Virtual Desktop - AVD)، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، في خطوة تعكس التزامها المتواصل بتسريع التحول الرقمي، وتبنّي أحدث الحلول السحابية، بما يتيح للموظفين الوصول الآمن إلى التطبيقات والأنظمة وموارد العمل المؤسسية، من أي مكان وعبر مختلف الأجهزة، مع المحافظة على أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات، بما يدعم استمرارية الأعمال، ويرتقي بتجربة العمل الحكومية.

نقلة نوعية

ويأتي إطلاق بيئة العمل الافتراضية، انسجاماً مع رؤية حكومة دبي في بناء حكومة رقمية رائدة، تعتمد على الحلول السحابية والتقنيات الذكية لتطوير منظومة العمل الحكومي، وتمكين الموظفين من أداء أعمالهم بكفاءة، وتوفير بيئة عمل أكثر مرونة وسلاسة، تدعم الإنتاجية وتعزز جودة الأداء.

وتوفر المنصة تجربة عمل رقمية متكاملة، تتيح الوصول الآمن إلى التطبيقات والأنظمة والملفات المؤسسية عبر مختلف الأجهزة، إلى جانب إدارة مركزية للبنية التقنية، بما يرفع كفاءة التشغيل، ويبسط إدارة الموارد التقنية، ويوفر تجربة استخدام أكثر كفاءة واستدامة.

بنية تقنية

ويمثل المشروع خطوة استراتيجية في تطوير البنية الرقمية للدائرة، إذ يسهم في تبسيط إدارة بيئات العمل الافتراضية، وتقليل الاعتماد على الأجهزة التقليدية، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد التقنية، بما يدعم كفاءة العمليات التشغيلية، ويرفع جاهزية الدائرة للتوسع في تبنّي الحلول الرقمية المستقبلية.

ولا يقتصر أثر المشروع على تطوير البنية التقنية للدائرة، بل يمتد إلى الارتقاء بتجربة العمل الحكومية، من خلال تمكين الموظفين من الوصول الآمن إلى التطبيقات والأنظمة المؤسسية من أي مكان وعبر مختلف الأجهزة، بما يعزز الإنتاجية، ويدعم التعاون بين فرق العمل، ويوفر تجربة عمل أكثر سلاسة وكفاءة.

كما يسهم المشروع في تعزيز قدرة الدائرة على مواكبة المتغيرات التشغيلية، من خلال بنية رقمية قابلة للتوسع، تدعم الابتكار واستدامة الأداء.

ويعكس المشروع أهمية الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، ويؤكد الدور المحوري للتكامل مع شركاء التكنولوجيا العالميين في تسريع التحول الرقمي، وتطوير بيئات عمل حكومية أكثر ذكاءً وكفاءة، بما يدعم رؤية دبي في ترسيخ ريادتها العالمية في الابتكار الحكومي والتحول الرقمي.

تحوّل رقمي

وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «إن بناء بيئات عمل حكومية أكثر جاهزية للمستقبل، يبدأ ببناء بنية رقمية قادرة على تمكين الإنسان، وتعزيز مرونة العمل، ودعم استمرارية الأعمال.

ومن هذا المنطلق، يأتي إطلاق بيئة العمل الافتراضية كخطوة استراتيجية، تعزز تجربة الموظف، وتوفر بيئة عمل رقمية آمنة، تتيح الوصول إلى أدوات العمل بكفاءة من أي مكان».

من جانبها، قالت إيفون شبيب، مدير شؤون الصحة والقطاع العام لدى مايكروسوفت الإمارات: «يعكس اعتماد دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لحل Azure Virtual Desktop، كيف يمكن للابتكار السحابي أن يمكّن مؤسسات القطاع العام من بناء بيئات عمل أكثر أماناً ومرونة وجاهزية للمستقبل.

ومن خلال إتاحة وصول آمن وسلس للموظفين إلى التطبيقات والأنظمة وموارد العمل التي يحتاجونها، أينما كانوا، وعبر مختلف الأجهزة، تسهم الدائرة في تعزيز الإنتاجية، ورفع جاهزية الأعمال، وضمان استمراريتها، بما يدعم رؤية دبي في ترسيخ مكانتها كحكومة رقمية رائدة عالمياً».

وتواصل دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، تنفيذ مبادراتها الرقمية الهادفة إلى تطوير بيئة العمل الحكومية، وتمكين الموظفين من الوصول إلى خدماتهم وأدواتهم الرقمية بسهولة وأمان، من خلال تبنّي أحدث الحلول السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.