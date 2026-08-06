محمد بن راشد: زايد لم يكن قائداً وزعيماً فقط.. بل كان فكرة عظيمة

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه ، لم يكن قائداً وزعيماً فقط.. بل كان فكرة عظيمة.

وأكّد سموّه، في تدوينةٍ عبر منصة «إكس» في الذكرى الـ60 لتولي الشيخ زايد مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، أن الشيخ زايد جمع بين بناء الدولة وبناء الإنسان معاً، وصنع علاقة عميقة بين الإنسان والوطن، مشيراً إلى أن حضوره سيبقى خالداً في ذاكرة الوطن ووجدان أبنائه.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في منصة التواصل الاجتماعي "X": "علمتني الحياة بأن زايد لم يكن قائداً وزعيماً فقط.. بل كان فكرة عظيمة..

هناك قادة عظماء يبنون دولاً.. وهناك مفكرون ومصلحون يبنون إنساناً.. زايد بنى دولة.. وبنى إنسان.. وصنع علاقة عميقة بين الإنسان والوطن.

وسيبقى زايد خالداً في ذاكرة الوطن وفي وجدان الإنسان".