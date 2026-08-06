«الشراع» يحصل على بلاتينية LEED بـ 102 نقطة

حقق «الشراع»، المقر الرئيسي الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي، إنجازاً عالمياً بحصوله على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) لفئة الإنشاءات الجديدة، محققاً المستوى البلاتيني، وهو أعلى مستويات الاعتماد ضمن نظام LEED الذي يمنحه المجلس الأمريكي للمباني الخضراء (USGBC).

وحصل المبنى على 102 نقطة من أصل 110 نقاط، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المشاريع الحكومية المستدامة، ونموذج متقدم في تصميم المباني التي تجمع بين كفاءة الطاقة والتقنيات الذكية والاستدامة التشغيلية.

سعيد الطاير: «الشراع» نموذج عالمي يجمع بين كفاءة الطاقة والتقنيات الذكية

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، أن حصول «الشراع» على المستوى البلاتيني يعكس التزام الهيئة بتطوير مشاريع ومنشآت تدعم توجهات دبي في مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة، وتسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050.

نموذج متكامل

وقال معالي الطاير إن «الشراع» يمثل نموذجاً متكاملاً يجمع بين التصميم المستدام والتقنيات الرقمية المتقدمة وكفاءة التشغيل، مشيراً إلى أن المبنى يعد أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم، إذ ينتج من الطاقة النظيفة أكثر مما يستهلكه سنوياً.

وتبلغ القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية الكهروضوئية في المبنى نحو 5 ميجاوات، من خلال الألواح المثبتة على سطح المبنى والمدمجة في واجهاته، فيما زُود بروبوتات متخصصة لتنظيف الألواح الشمسية والحفاظ على كفاءتها التشغيلية.

ويضم «الشراع» أكثر من 110 آلاف نقطة بيانات تتم مراقبتها وإدارتها لحظياً عبر منظومة رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، بما يسهم في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه ورفع أداء أنظمة المبنى.

كما يحتوي المبنى على 46 نقطة لشحن المركبات الكهربائية، وحلول متكاملة لإدارة المياه وإعادة استخدامها، إضافة إلى أنظمة ذكية للتحكم في الإضاءة وجودة الهواء والتبريد، بما يوفر بيئة عمل صحية ومستدامة ويرفع كفاءة التشغيل.