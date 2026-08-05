شرطة دبي ترسخ ثقافة الإبداع عبر «صيف الابتكار»

شهد اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، افتتاح فعالية «صيف الابتكار» التي نظمها مركز المعرفة والابتكار والتطوير في الإدارة العامة للشؤون الإدارية، بهدف تعزيز ثقافة الابتكار، ودعم الأفكار الإبداعية، وتحويلها إلى حلول عملية، تسهم في تطوير العمل المؤسسي.

وحضر افتتاح الفعالية اللواء الدكتور صالح عبد الله مراد مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، وعدد من الضباط ومنتسبي شرطة دبي، إلى جانب طلبة الجامعات والكليات، وأصحاب المشاريع الابتكارية، ومنتسبي دبلوم الابتكار.

وأكد اللواء الدكتور أحمد زعل أن الابتكار أصبح ركيزة أساسية في تطوير المؤسسات، وتعزيز قدرتها على مواكبة المتغيرات، مشيراً إلى أن شرطة دبي تواصل بناء بيئة عمل محفزة للإبداع، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز الجاهزية والمرونة واستشراف المستقبل.

وأوضح أن الاستثمار في الإنسان يمثل محوراً رئيساً في مسيرة التطوير، من خلال تمكين الموظفين والمبتكرين من تحويل أفكارهم إلى مبادرات ومشاريع عملية، تسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحسين الخدمات، وتعزيز جودة العمل المؤسسي.

من جانبه، أكد العميد عبد الله جاسم الزرعوني مدير مركز المعرفة والابتكار والتطوير، أن الابتكار أصبح ثقافة مؤسسية راسخة في شرطة دبي، موضحاً أن المركز يعمل على دعم المبتكرين، وتطوير أفكارهم منذ مراحلها الأولى، مروراً بالتقييم والاحتضان، وصولاً إلى تنفيذ مشاريع تحقق قيمة مضافة للعمل الشرطي والأمني.

وتضمنت «صيف الابتكار» عرضاً مرئياً حول رؤية دبي المستقبلية في مجالات الابتكار والتحول الرقمي والاستدامة، إضافة إلى ورشة متخصصة في الأمن السيبراني، قدمها فريق «حصن»، تناولت أبرز التحديات الرقمية، وسبل تعزيز الوعي والممارسات الوقائية لحماية الأفراد والمؤسسات، كما شهدت الفعالية معرضاً للمشاريع الابتكارية.

وتضمن البرنامج جلسة حوارية، قدمها النقيب خالد مفتاح، تناول خلالها أهمية ترسيخ ثقافة الابتكار.