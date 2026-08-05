شراكة بين «محمد بن راشد للإسكان» و«أمانة» لتطوير مشاريع إسكانية مبتكرة



وقّعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مذكرة تفاهم مع شركة أمانة لمقاولات المباني الحديدية، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعارف، وتطوير آليات العمل، بما يدعم تنفيذ المشاريع والمبادرات الإسكانية بكفاءة وجودة عالية.

وقعت المذكرة عن المؤسسة نورة الرميثي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان، فيما وقعها عن الشركة طارق عالونة، المدير العام.

وتأتي الاتفاقية في إطار حرص المؤسسة على توسيع شراكاتها الاستراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص والجهات المتخصصة، والاستفادة من الخبرات الفنية والإمكانات المتاحة لتطوير منظومة العمل، والارتقاء بجودة المشاريع والخدمات المقدمة.



وتتضمن المذكرة وضع إطار للتنسيق والتعاون بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.