مكتوم بن محمد: محمد المر سيبقى علماً من أعلام الثقافة الإماراتية

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن معالي محمد أحمد المر سيبقى علماً من أعلام الثقافة الإماراتية واسم بارز مقترن بالمشهد الثقافي في إمارة دبي.

وجاء ذلك في تغريدة سموه على منصة "إكس": "في ذاكرة دبي، يحضر معالي محمد أحمد المر اسمًا بارزًا اقترن بالمشهد الثقافي في مسيرة الإمارة؛ إذ أسهم في تأسيس ورئاسة مجلس دبي الثقافي، وندوة الثقافة والعلوم، ومكتبة محمد بن راشد، وقدّم أكثر من عشرين مؤلفًا والتي تُرجم بعضها لعدة لغات، مسهمًا في بناء إرث ثقافي يعكس هوية دبي وتحولاتها".

وأضاف سموه: "كما امتدت إسهاماته إلى العمل الاتحادي، حيث ترأس المجلس الوطني الاتحادي بين عامي 2011 و 2015".

وتابع سموه: "سيبقى معالي محمد المر علمًا من أعلام الثقافة الإماراتية، وأحد أبناء دبي المخلصين الذين شاركوا في صنع حاضرها الثقافي، وترسيخ إرثها في الذاكرة الإنسانية".