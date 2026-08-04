3 سجون في دبي تحصل على شهادات الاعتماد الدولية من منظمة الإصلاح الأمريكية

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثّلةً بالإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، حصول ثلاثٍ من منشآتها الإصلاحية — السجن المركزي، وسجن النساء، وسجن الجنح والمخالفات — على شهادات الاعتماد الدولية من الرابطة الأمريكية للإصلاح (American Correctional Association - ACA)، أكبر وأقدم منظمةٍ عالمية متخصّصة في شؤون السجون، والتي تأسست عام 1870.

وجاء حصول المنشآت الثلاث على الاعتماد بعد استيفائها كامل المعايير الدولية المتعلّقة بحقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية بنسبة 100%، لتصبح دبي بذلك الأولى إقليمياً والثالثة عالمياً في مطابقة معايير المنظمة.

ويُعدّ هذا الاعتماد شهادةً دولية على التزام المؤسسات الإصلاحية في دبي بأرفع المعايير العالمية في مجالات الرعاية والإدارة وحقوق النزلاء، وتأكيداً لمكانة الإمارة في هذا الميدان على مستوى المنطقة والعالم.