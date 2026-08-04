شرطة دبي تزور مصابي الحوادث المرورية

زار وفد من الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي عدداً من مصابي الحوادث المرورية في مستشفى راشد، ضمن مبادرة «تخفيف عن المصاب»، بهدف الاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم، إلى جانب تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بقوانين وأنظمة السير.

وذلك في إطار حرص شرطة دبي على ترسيخ المسؤولية المجتمعية والجانب الإنساني في العمل الشرطي.ترأس الوفد المقدم علي يوسف يعقوب، رئيس قسم الأنشطة المجتمعية والمرورية في إدارة التثقيف المروري، حيث اطمأن على المصابين وقدم لهم الهدايا، إلى جانب توجيه رسائل توعوية حول السلامة المرورية والسلوكيات الآمنة على الطريق.