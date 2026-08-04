شرطة دبي تستمع للمجتمع من «كايت بيتش»

نظم مجلس الروح الإيجابية في القيادة العامة لشرطة دبي ملتقى أم سقيم المجتمعي في منطقة جميرا على شاطئ كايت بيتش، ضمن جهوده لتعزيز التواصل المباشر مع أفراد المجتمع ونشر الثقافة الأمنية والمرورية والجنائية.

وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ممثلة بإدارة الحد من الجريمة وإدارة الشرطة السياحية، والإدارة العامة لمراكز الشرطة ممثلة بمركز شرطة الموانئ ومركز التواصل مع الضحية ممثلاً بقسم الدعم المجتمعي الجنائي، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للعمليات، إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين.

وشهد الملتقى حضور العميد الدكتور حسن سهيل، مدير مركز شرطة الموانئ، وفاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، بمشاركة أكثر من 500 شخص من أفراد المجتمع.

كما تضمن مبادرة «صوتك مسموع» التي أتاحت للمشاركين طرح ملاحظاتهم ومقترحاتهم بصورة مباشرة، بما يسهم في تطوير الخدمات الأمنية والارتقاء بجودة الحياة، إلى جانب التعريف بخدمات ومبادرات شرطة دبي المجتمعية.

كما اشتمل الملتقى على محاضرات توعوية أمنية ومرورية وجنائية ركزت على الوقاية من الجريمة، وتعزيز السلامة المرورية، ونشر الممارسات الآمنة، إضافة إلى مسابقات عائلية ومنافسات رياضية، شملت بطولة شد الحبل بمشاركة 10 فرق، وبطولة الكرة الطائرة الشاطئية بمشاركة 6 فرق.