دبي تستضيف معرض (IPS 2026 ) في 7 سبتمبر

تستعد دبي لاستضافة الدورة الثانية والعشرين من معرض «IPS 2026» خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، والذي تنظمه شركة استراتيجيك لتنظيم المعارض والمؤتمرات، بدعم وشراكة استراتيجية مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بمشاركة نخبة من المستثمرين، والمطورين العقاريين، والجهات الحكومية، والمؤسسات المالية، وصناع القرار، والخبراء من مختلف أنحاء العالم.

ويُعد معرض «IPS 2026» منصة دولية تجمع أبرز الجهات الفاعلة في القطاع العقاري، وتوفر مساحة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث المشاريع والفرص الاستثمارية، بما يعزز التواصل بين المستثمرين والمطورين والمؤسسات المعنية بالقطاع العقاري على المستويين الإقليمي والدولي.

وتقدّم دورة عام 2026 برنامجاً متكاملاً يشمل المؤتمر الرئيسي، ومؤتمر المستثمرين المؤسسيين، ومؤتمر المرأة، وورش العمل، والبرامج التدريبية المتخصصة، إلى جانب منصات لإطلاق المشاريع العقارية، وبرامج المستثمرين، وعروض الوجهات الاستثمارية، بما يواكب أبرز التوجهات العالمية في مجالات الاستثمار العقاري، والتكنولوجيا العقارية، والاستدامة، والمدن الذكية.

وتعكس المؤشرات الأولية للدورة المقبلة الاهتمام المتزايد بالمعرض، حيث ارتفعت المساحة الإجمالية للمعرض بنسبة 38% مقارنة بالدورة السابقة، بما يعكس استمرار نمو الحدث وتوسع المشاركة المحلية والدولية.

وكدت نتائج دورة عام 2025 المكانة المتنامية لمعرض IPS، بعد أن استقطب أكثر من 30 ألف زائر من 153 دولة يمثلون 182 جنسية، وأسهم في إبرام صفقات وتعاقدات تجاوزت قيمتها 1.84 مليار درهم (500 مليون دولار أمريكي)، بما يعزز مكانته كإحدى أبرز المنصات العقارية المتخصصة على المستوى الدولي.

وتأتي الشراكة الاستراتيجية بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومعرض IPS 2026 في إطار الجهود المشتركة الهادفة إلى دعم نمو القطاع العقاري، وتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار العقاري، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 وأجندة دبي الاقتصادية D33 .