158 مبادرة ابتكارية تعزز ريادة شرطة دبي المؤسسية

اطّلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، خلال تفقده الإدارة العامة للشؤون الإدارية، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، على حزمة من المؤشرات والنتائج التي عكست تطوراً في الأداء المؤسسي، شملت تنفيذ 158 مبادرة ابتكارية تطويرية، وتسجيل 868 مصنفاً فكرياً، وزيادة 40% في حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب الفوز بـ 32 جائزة محلية وإقليمية ودولية.

ورافق معاليه في الجولة اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، واللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد منصور القرقاوي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، وعدد من الضباط.

واستهل معاليه الجولة بالاطلاع على المشاريع الابتكارية التي ينفذها مركز البحث والتطوير، والهادفة إلى تطوير العمل المؤسسي في الإدارات العامة ومراكز الشرطة، كما اطلع على «خارطة طريق الابتكار في شرطة دبي» التي توثق مسيرة الابتكار المؤسسي وما حققته من نقلات نوعية في تحويل الأفكار إلى مشاريع ذات أثر مستدام.

واستمع معاليه إلى شرح حول المؤشرات الاستراتيجية للإدارة العامة، حيث بلغت نسبة جاهزية الابتكار على مستوى شرطة دبي 93.9 %، في حين وصلت نسبة المعاملات الرقمية إلى 98.25 %، متجاوزة المستهدف البالغ 97 %.

كما اطلع على نتائج مركز إسعاد المتعاملين، الذي نجح في إعادة تصميم رحلة المتعامل وتحسين 12 خدمة خلال عام 2025، ما أسهم في خفض جهد المتعامل بنسبة 65 %، وإلغاء متطلبات الحصول على الخدمة بنسبة 100 %، الأمر الذي انعكس على ارتفاع مستويات رضا المتعاملين.

واطلع معاليه أيضاً على نتائج إدارة خدمات السفر وشؤون العلاج، التي قدمت خدماتها لـ 1353 موظفاً و132 متقاعداً، محققة نسبة رضا بلغت 99.3 %، إلى جانب إنجازات مركز استطلاع الرأي الذي نفذ 94 استطلاعاً وجمع 5608 ملاحظات ومقترحات، وطور منظومة تحليل الرأي العام بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

وفي مجال الحوكمة، استعرضت الإدارة نتائج إدارة الشؤون القانونية والشراكات المؤسسية، التي حققت نسبة امتثال تشريعي وقانوني بلغت 100 %، إلى جانب مراجعة 790 عقداً ومذكرة تفاهم، في حين نفذ مركز التأهيل وتعزيز الجاهزية 182 نشاطاً توعوياً، وحقق نسبة 96.8 % في مستوى السعادة عن خدمات العلاج الطبيعي.

وفي ختام الجولة، أشاد معالي الفريق عبدالله خليفة المري بما حققته الإدارة العامة للشؤون الإدارية من نتائج نوعية ومؤشرات أداء متقدمة، مثمناً جهود منتسبيها في دعم مسيرة التطوير المؤسسي وتعزيز جودة الخدمات.