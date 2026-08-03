شرطة دبي تكرم المتميزين في دعم الصحة النفسية وجودة الحياة

احتفت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز جودة الحياة التابع لقطاع شؤون الإدارة، بالمسعفين النفسيين المتميزين، وذلك خلال حفل أقيم في نادي الضباط، تقديراً لجهودهم البارزة في دعم الصحة النفسية وجودة الحياة في بيئة العمل، وإسهاماتهم الفاعلة في نشر ثقافة الصحة النفسية، وتعزيز الوعي بأهميتها بين الموظفين.

شهد الحفل اللواء الدكتور صالح عبد الله مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، وعواطف السويدي، مدير مركز جودة الحياة، إلى جانب عدد من الضباط والمسؤولين والمسعفين النفسيين.

وخلال الحفل كرم اللواء صالح مراد، يرافقه مدير مكتب التطوير المؤسسي لشؤون الإدارة، الرائد مروان البحري وعواطف السويدي، المتميزين في دعم الصحة النفسية وجودة الحياة، حيث حصل الملازم ثان دنانير المهيري من مركز شرطة القصيص على المركز الأول في مجال المُسعف النفسي، فيما حلت الخبيرة لينا محمد أميري من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في المركز الثاني، وحصل كل من:

مها محمد أحمد ومزنة سعود البلوشي من الإدارة العامة للنقل والإنقاذ على المركز الثالث، وحصل الشيخ ملازم أول خليفة بن حشر من الإدارة العامة للمنشآت والطوارئ على المركز الرابع، كما تم تكريم الإدارة العامة لأمن المطارات والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وأيضاً تم تكريم المسعفين النفسيين الفاعلين والمتميزين.