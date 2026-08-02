موظفو «إسلامية دبي» يشاركون في «المولاثون»

في إطار حرصها على تعزيز ثقافة الرياضة والصحة بين الموظفين، وتعزيز جودة الحياة في بيئة العمل، نظّمت لجنة الفعاليات الرياضية في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مشاركة جماعية في فعالية «مولاثون دبي» التي أقيمت في دبي هيلز مول، بمشاركة أحمد درويش المهيري، المدير العام، والمديرين التنفيذيين، وموظفي الدائرة، في أجواء جسدت روح الفريق الواحد، وعكست التزام الدائرة بدعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى ترسيخ أسلوب الحياة الصحي.

وأكد عبدالله عادل أهلي، رئيس لجنة الفعاليات الرياضية بالدائرة، أن اللجنة تحرص على تنظيم مبادرات رياضية متنوعة تسهم في ترسيخ ثقافة النشاط البدني بين الموظفين، مشيراً إلى أن الدعم المستمر الذي تحظى به اللجنة من قيادات الدائرة يشكل دافعاً كبيراً لإنجاح هذه المبادرات وتعزيز المشاركة فيها.

وأضاف أن اللجنة تعمل على تحويل الرياضة إلى أسلوب حياة داخل بيئة العمل، من خلال إطلاق برامج وفعاليات تشجع الموظفين على تبني العادات الصحية، وتعزز روح الفريق والتواصل الإيجابي بينهم، بما ينسجم مع رؤية دبي في بناء مجتمع يتمتع بالصحة والسعادة وجودة الحياة، ويؤكد أن الاستثمار في صحة الموظف هو استثمار في استدامة الأداء والتميز المؤسسي.